Críticas a Kiko Hernández por provocar que Lydia Lozano abandone el plató de 'Sálvame' entre lágrimas: "Vergonzoso"

Lydia Lozano se ha convertido este martes en una de las grandes protagonistas de Sálvame por enfrentarse al tertuliano Kiko Hernández y al director del programa, David Valldeperas. De hecho, la periodista ha llegado a abandonar el plató denunciando, entre lágrimas, sentirse humillada por parte del equipo, un hecho que la audiencia también ha criticado a través de las redes sociales.

La colaboradora se ha disgustado cuando Hernández le ha recordado la metedura de pata que esta cometió hace semanas al anunciar la supuesta muerte del torero José María Manzanares. Sin embargo, la gota que ha colmado el vaso se ha dado cuando Paz Padilla ha anunciado que el programa iba a emitir unas imágenes comprometedoras de la comunicadora.

La presentadora ha explicado que, antes de arrancar el espacio de Mediaset, la periodista ha abandonado una reunión, algo que han recogido las cámaras y que iba a emitirse al final de la tarde. La noticia le ha pillado por sorpresa, así que ha decidido abandonar el plató visiblemente molesta.

Sus compañeros han intentado calmarla, pero sus esfuerzos han caído en saco roto. "¡A mí nadie me manda a tomar por culo!", ha exclamado la periodista, que, ante la pasividad de Hernández, ha mantenido una tensa conversación con Valldeperas. "¡Ya está bien, hombre! ¡No me lo merezco!", ha gritado, muy dolida.

El director del programa la ha perseguido por los pasillos hasta que, finalmente, ha regresado a su puesto. Eso sí, la periodista ha seguidoc cargando contra los colaboradores que la desprestigian por sus errores. "¿Dónde coño trabajo?", se ha quejado. "A mí no me compensa. Hay unos límites. No puedo estar en un sitio donde se me falte al respeto así. He aguantado todo. Y lo que me ha dicho Kiko me duele, me duele mucho...".

Después de lo ocurrido, los espectadores del programa han afeado el trato de Hernández y el del programa. "Lydia Lozano insultada y vejada como de costumbre por Kiko Hernándesz y desde la direccion le dicen 'algo habrás hecho'. Y luego van de feministas. Vergüenza", reza uno de los tuits.

"Kiko hernandez actuando como maltratador psicológico con Lydia, como de costumbre. Y luego va de aliado feminista con el tema de Rocio Carrasco. Esto es una vergüenza y un bochorno" o "poco se habla del maltrato psicológico que Kiko Hernández le hace a Lydia Lozano" son algunos de los comentarios que también pueden leerse en la red social.