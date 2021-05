El 'youtuber' Andy Bracco se cuela en Little St. James, la isla de Jeffrey Epstein, y comparte lo que vio

Situada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la isla Little St. James se ha hecho famosa por ser el sitio al que el presunto traficante sexual Jeffrey Epstein llevó a sus víctimas menores de edad. El magnate adquirió la propiedad de más de 28 hectáreas a finales de la década de los 90 y, mediante innumerables historias, se ha sabido lo que, supuestamente, ocurrió allí durante años. Incluso, algunos documentos sostienen que Bill Clinton fue invitado a Little St. James.

Tras el arresto y posterior suicidio de Epstein en 2019, la isla se convirtió en uno de los edificios abandonados preferidos por los influencers. Así, Andy Bracco ha aprovechado al máximo esta oportunidad para explorar la propiedad. El youtuber ha compartido en su canal de YouTube las imágenes que captó durante su visita.

Bracco y su compañero de viaje aterrizaron en el aeropuerto de Cyril E. King, en las Islas Vírgenes, y alquilaron un velero para llegar hasta Little St. James. El vídeo revela gran parte de su viaje, desde el momento en que llegaron a las islas hasta la exploración de varios edificios, así como los senderos y pasajes que recorrieron.

Pese a que hay muchos rumores sobre lo que esconde la isla, incluida la posibilidad de túneles secretos, Bracco explicó a Newsweek lo que encontró: "Si hubiera entrado en el templo abierto, con el que claramente entré en contacto cercano, nunca me incriminaría mostrándole a la audiencia cómo entré. Después de entrar, me habría permitido acceder a los túneles. En mis dos visitas a la isla, miré dentro del templo, desde el exterior, y vi que la escalera descendía hacia abajo".

"Para ser honesto con ustedes, no me preocupa demasiado que me contacten con respecto a algunos cargos tontos, la razón es... En Little St. James, aparentemente, nadie se ha metido en problemas por sus crímenes", agregó el influencer con respecto a los riesgos que conlleva el hecho de colarse en la isla y compartir las imágenes.

Además, aunque Bracco asegura que su incursión en la isla fue segura, afirmó que otros exploradores no habían tenido tanta suerte: "Varios exploradores 'imitadores' me contactaron diciéndome que intentaron ingresar a la isla recientemente. Todos han sido detenidos por la guardia costera, la seguridad privada armada en botes o los dos que llegaron a la isla, ambos me dijeron que un sistema de megafonía automatizado le gritó al guardacostas que se había puesto en contacto con la guardia costera y que regresara de inmediato".

El caso contra Jeffrey Epstein ha resurgido recientemente en los medios de comunicación después de que su abogado, Alan Dershowitz, presentase una demanda contra Netflix por su interpretación en el documental de cuatro episodios Jeffrey Epstein: Filthy Rich. El letrado argumentó que la plataforma le había engañado sobre su aparición en el documental y lo difamó al afirmar en la serie que tuvo relaciones sexuales con una de las víctimas del empresario.