La reacción viral de un bebé al ver por primera vez juntos a su padre y su tío, hermanos gemelos

Las cosas que a los adultos nos parecen esenciales y lógicas no lo son para los niños o los bebés, que aún no tienen comprensión suficiente del mundo, ni consciencia propia, como para entender cosas en teoría sencillas.

Es lo que le ha pasado al pequeño bebé de nueve meses Briggs, de Illinois (Chicago, Estados Unidos) al ver a su padre y su tío, hermanos gemelos, juntos por primera vez frente a él.

Brian, el padre, y Brent, el tío, son dos hermanos gemelos casi idénticos. Aunque Briggs ya conocía a su tío, nunca lo había visto junto a su padre y al verlos iguales el pequeño no comprendía por qué de repente su papá se había multiplicado.

En el vídeo el bebé simplemente se queda quieto mirando al frente, donde están Brian y Brent, y en su cara se refleja que no entiende nada. Tiene la mirada fija y la boca entreabierta como preguntándose qué está pasando.

Debido a la pandemia de coronavirus, las familias no se han podido ver regularmente, por ello el desconcierto del bebé ha sido aún mayor. "No era la primera vez que veía a Brent, pero debido a que es un bebé de 2020, no hemos estado mucho con ellos en los últimos 9 meses y esta era la primera vez que los veía uno al lado del otro, con la edad suficiente para darse cuenta de que eran dos", explica Tara Bauman, madre de Briggs.

Bauman añade: "Me di cuenta de que cuando Brent le hablaba cuando Brian estaba fuera de la habitación se daba cuenta de que algo no iba bien porque siempre se ríe y se ríe con Brian y no lo hacía con Brent. Entonces el vídeo capta sus verdaderos pensamientos cuando los ve uno al lado del otro".