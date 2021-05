Una madre se plantea cambiar el nombre de su hija porque es el mismo que el de un personaje de la serie 'Sex Education'

La explosión de las series de televisión como producto de consumo ha traído consigo muchas cosas. Entre ellas, una de las más curiosas, es que padres de todo el mundo han comenzado a llamar a sus hijos como personajes de sus programas favoritos.

No en vano hay en España, según el INE, más de 680 personas que se llaman Arya o más de 130 a las que han bautizaron como Daenerys (dos populares personajes de la serie de HBO Juego de Tronos).

Una mujer anónima que vive en Reino Unido se ha encontrado con el problema a la inversa. Por compromiso le puso a su hija el nombre de Maeve y ahora se ha enterado de que este es el nombre de unos de los principales personajes de la serie de Netflix Sex Education, de lo que la madre no tenía ni idea.

"Le puse a mi bebé el nombre de mi madrina, que también es mi tía. Me costó mucho elegir un nombre que me gustara y al final decidí honrarla", escribió en el portal web para madres, Mumsnet.

"Desde entonces he descubierto que muchos otros bebés se llaman así, aparentemente, debido a una serie de televisión donde uno de los personajes tiene este nombre", continuaba explicando y añadía: "Estoy desesperada porque la gente no para de preguntarme si le he puesto ese nombre o me dicen lo popular que es. No quiero que se asocie así a mi bebé. Tiene siete meses, ¿debería cambiarlo?"

La mujer, consternada, afirma que "nunca llamaría a una niña como un personaje de la televisión, ni en un millón de años" y asegura que no le gustaría "que la gente la asociara a eso cuando sea mayor". Tras incluir sus dudas y preocupaciones en esta web, algunas personas le contestaron que no era para tanto.