Una mujer da a luz a dos raros "súper gemelos" concebidos con 3 semanas de diferencia

Rebecca Roberts es una mujer que dio a luz a su pareja de gemelos, que aunque parezcan bebés adorables sin más, son fruto de una rara casualidad, un fenómeno llamado superfetación.

La mujer de Reino Unido dio a luz el mismo día a sus dos bebés, llamados Noah y Rosalie, pero fueron concebidos con unas tres semanas de diferencia. Eso significa que Rebecca se quedó embarazada estando ya embarazada.

"Fue realmente impactante que me dijeran que había dos bebés en lugar de uno", dijo Roberts, de 39 años, a Good Morning America. "Después me dijeron que había una diferencia de tamaño de tres semanas entre los dos bebés que los médicos no podían entender".

Rosalie pasó alrededor de dos meses en la unidad de cuidados intensivos neonatales, mientras que Noah fue atendido durante unas 3 semanas en una unidad diferente.

La superfetación, muy poco frecuente, se da cuando se produce la fecundación de un óvulo liberado durante la evolución del embarazo, lo que provoca la concepción de mellizos de distinta edad gestacional.

Como tanto el embarazo como el parto y las semanas posteriores (Rosalie aún es mucho más pequeña que su mellizo) estuvieron llenos de dudas y miedos, Rebecca creó una cuenta de Instagram llamada Roberts SuperGemelos, en la que cuenta el día a día de sus dos pequeños.