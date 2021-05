Cosmo, el perro que se rebela contra el último reto viral que pone a prueba el cariño de las mascotas a sus dueños

Después de que una pareja pusiera a prueba el cariño que les tiene su perro echando a correr en direcciones opuestas para ver con quién se iba, son muchos los que se han apuntado a este rato, convertido ya en un fenómeno viral bajo el hashtag #LoyaltyChallenge (Reto de la lealtad).

Esta prueba a los animales puede no salir del todo bien, pues uno de los dos podría sentirse decepcionado al ver que su mascota no los ha elegido. Sin embargo, hay otros canes que pueden sorprender mucho, y no por su lealtad, sino por su indiferencia.

Así le ha pasado a Cosmo, un perro de cinco años que, cuando ve a sus dos dueños salir corriendo para lados opuestos, él continúa sentado en el centro sin que le importe nada.

A pesar de que probablemente los quiera mucho, este animal demuestra lo independiente que es, o que en realidad piensa que ambos están haciendo el tonto y prefiere ignorarlos.

De repente, ya casi al final del vídeo, se pone a mirar a ambos lados y termina yéndose con ella, pero esta elección parece más fruto de la casualidad que de otra cosa.