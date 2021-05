Una 'tiktoker' cuenta su gran aventura para ver a un chico del que se enamoró y que había ingresado en prisión

Los engaños en las plataformas de citas están a la orden del día. Una mujer ha compartido en TikTok su propia experiencia después de descubrir que la persona con la que estaba chateando había ingresado en prisión. Lejos de asustarse, la joven tomó una decisión que, sin duda, sorprendió a los espectadores.

Julia Kassel compartió la historia en su perfil de la red social. "Cuando estaba en la escuela secundaria, estuve hablando con un chico durante tres meses y luego, un día, no tuve respuestas. Era como si se hubiera esfumado", explica la joven en el clip. Además, Julia cuenta que se llevaban muy bien antes de que se detuviera el contacto entre ellos. Por ello, ante esta situación, se negó a dejarlo pasar y envió un mensaje a todos sus amigos. Su sorpresa aumentó al descubrir que ellos tampoco tenían noticias del joven.

Tras una larga investigación, Julia descubrió que el hombre estaba en prisión, por lo que trazó un plan para ir a verlo. Así, se unió a la sociedad de abogados de su centro de estudios y fue de viaje a la institución penitenciaria con la esperanza de encontrarlo. "Me uní al club de abogados, fui a todas las reuniones, participé en todos los eventos para que, al final del semestre, pudiera ir a la cárcel local para hacer una excursión", comenta.

Desde que se publicó, el vídeo ha obtenido más de __ visualizaciones y, entre los comentarios, los usuarios preguntan cómo fue la visita, por lo que Julia compartió un segundo clip explicando el desenlace de la historia: "Así que llegamos a la cárcel y estaba lista para ver a mi hombre. Entramos y dicen que está bien, te vamos a separar, un grupo irá al lado de las mujeres y el otro al lado de los hombres".

"Yo le dije: 'no, maestra, escúcheme, tengo que ir al lado de hombres, por favor, no me haga esto' y ella me preguntó por qué. Me dijo 'antes que nada, amor, vamos a hacer que todas las chicas se vayan con las mujeres porque no queremos que los hombres de mayor edad vean a las chicas más jóvenes'. Al final hice todo eso y ni siquiera pude verlo. Así que, la moraleja de la historia es que nunca persigas a un hombre, especialmente uno que está en la cárcel porque sabes que no es bueno para ti, especialmente cuando estás en la escuela secundaria", concluye la joven.