Un instituto editó 80 fotos de sus alumnas para quitarles el escote en el anuario

El instituto Bartram Trail High School, en Florida, EE UU se ha visto envuelto en la polémica después de descubrirse que se retocaron hasta 80 fotos de sus alumnas para que aparecieran en el anuario sin escote.

Padres y estudiantes están pidiendo explicaciones de por qué las fotos fueron retocadas, a veces muy burdamente, antes de imprimir los anuarios.

Una investigación realizada por News4Jax reveló que la friolera de 80 de estas fotos del anuario habían sido modificadas.

En el anuario también aparecen fotos de estudiantes varones en bañador tipo slip, prácticamente desnudos, pero sólo fueron modificadas las fotos de ellas.

Cada anuario costaba unos 100 dólares, un importe que muchos padres y madres están reclamando ahora, cosa a la que la escuela no se ha negado, si el anuario está "en perfecto estado", pero la escuela no ha dado ninguna explicación ni disculpas por el momento.

All of these photos appeared in the Bartram Trail HS yearbook, but only 1 was digitally altered because the yearbook coordinator believed it violated the student code of conduct. In total, 80 photos were "adjusted" in the yearbook, all featuring female students. #News4Jax @wjxt4 pic.twitter.com/j1YCblxjjE — Joe McLean (@JoeMcLeanNews) May 21, 2021

Per @SJCSD, Anne Irwin, (who coordinates the BTHS yearbook) deemed this & 79 other female outfits to be in violation of the dress code. I'm asking the district whether they actually were breaching the policy. The students say they were never told about any violations at the time. pic.twitter.com/iVbB10THsq — Joe McLean (@JoeMcLeanNews) May 21, 2021