Aunque cada vez hay más personas que las rechazan porque fomentan los estereotipos de género, las fiestas gender reveal son muy comunes entre algunos padres como un modo original de saber cuál es el sexo de los bebés que están esperando.

Sin embargo, hay ocasiones en que los progenitores deben disfrutar de esta 'celebración' y alegrarse del mismo modo si es un niño o una niña... o al menos finger que les da igual. Pero Matt ni siquiera se esforzó en ocultar su decepción, la cual además compartió en TikTok.

Este usuario hizo una fiesta gender reveal con su mujer y sus más allegados en la que había pequeños globos dentro de un globo grande de color negro. Como se puede ver en el vídeo, que ya acumula más de medio millón de visitas, tras pincharlo, los globos que están dentro salen volando mostrando su color, que en este caso fue rosa, lo cual indica que será una niña.

Mientras que todos se alegran y lo celebran, es más que evidente la decepción de Matt y su gesto de desilusión agitando la mano como si hubiera perdido, algo que no ha dejado indiferente a los usuarios de TikTok que han acudido a los comentarios a dar su opinión.

"No te preocupes. Tu hija tampoco te querrá", le escribió una persona. "A su hija se le va a romper el corazón cuando vea esto de mayor. Cualquier opinión sesgada debería desaparecer cuando se tienen hijos", criticó otra. "Espero que su hija no vea esto cuando sea mayor. Tiene suerte de tener hijos. Me pregunto qué habrá dicho la familia después de dejar de grabar", añadió otra.

Sin embargo, también hubo usuarios que salieron en su defensa y destacaron su "honestidad". "Que se haya decepcionado no significa que vaya a querer menos al bebé", argumentó uno. "Si yo fuera la hija que está viendo esto, diría que es divertidísimo", se rió otro.