Un caballo viaja en ascensor hasta la sexta planta de una residencia de lujo ante el asombro de los vecinos

Dos ciudadanos israelíes paseaban el pasado martes junto a un caballo por un lujoso edificio residencial ubicado en Tel Aviv, la segunda ciudad más grande del país. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad del lugar, donde se aprecia que, además, los hombres subieron al animal en el ascensor y lo mandaron a la sexta planta.

Tras dar aviso a la policía, según recoge The Times of Israel, los hombres fueron arrestados. En el momento de la detención, uno de los señores alegó ante los agentes que no pensó que hubiese algún problema por entrar así al edificio. "Fui a visitar a un amigo", explicó.

Además, agregó que "en ninguna parte estaba escrito que se prohibiera traer un caballo" y añadió que no podía dejarlo solo en la calle porque "es un caballo caro" y se lo habrían robado. La policía optó por liberar a uno de los detenidos, aunque no sin ciertas restricciones.

El otro detenido permanece bajo custodia, pero ya no en relación con el episodio del caballo, sino por acusaciones de violar el arresto domiciliario que le fue impuesto en otra ocasión. Los agentes consultaron con veterinarios para determinar si el animal había sufrido daños.