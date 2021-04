Una mujer celebra su divorcio con una gran fiesta y rodeada de sus amigos y familiares: "Soy libre como el viento"

Es común celebrar el matrimonio con una fiesta. El inicio de una relación es motivo de alegría. Sin embargo, el punto y final de esta unión también puede serlo, pues al fin y al cabo cuando uno se separa es para estar mejor.

Así lo pensó Griselda Córdova, una mujer mexicana que decidió seguir los pasos que ya dio Madonna allá por 2008 cuando celebró su divorcio de Guy Ritchie. La recientemente separada publicó varias fotos de su fiesta en casa posando muy alegre junto a sus amigos y familiares mientras sostenía el acta judicial.

"Puedo gritar a los cuatro vientos que soy libre como el viento, y no podía faltar el festejo de mi divorcio", escribió la semana pasada en su publicación de Facebook.

Tal y como se puede ver en el documento oficial, Córdova llevaba casada con Carlos Domínguez desde el 10 de noviembre de 2004, por lo que han estado juntos más de 16 años. Sin embargo, se desconoce si tuvieron hijos o incluso si lo invitó a su celebración. Quizá él también hizo una fiesta por su cuenta.

Pero este hecho corrió como la pólvora en redes y su viralidad terminó haciendo que acaparara titulares. Esto provocó que le llegaran cientos de comentarios felicitándola por el fin de su matrimonio: "Si se siente feliz, por algo será. Uno nunca sabe lo que vivía y, por tanto, es su felicidad", le escribió un usuario. "Ya es libro como Frozen", comentó otro refiriéndose a la canción Let it Go de Elsa.