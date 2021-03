La decepción de un joven tras declararse por redes y que la chica no pillase la indirecta: "Me acaban de asesinar"

Hay quienes nunca suelen pillar las indirectas cuando las reciben: no las entienden o se creen que es una broma. También están los que viven en la inopia sin enterarse de nada, además, esto se acentúa si la comunicación es a través de redes sociales.

Esto mismo le ha pasado a un joven usuario de Twitter y a una chica que, aparentemente, le gustaba. @GusCGE_22, subió a su perfil una captura de pantalla donde se podía ver que mantenía una conversación, aparentemente normal, con una amiga.

Durante la charla, el tuitero le confiesa a la chica sus sentimientos con una estrategia que seguro que muchos han llevado a cabo alguna vez en sus vidas: preguntar cómo declararse a otra chica que no es ella.

"¿Qué puedo hacer?", pregunta el joven. Sin embargo, la chica parece tener las mismas capacidades de ligar que su compañero, ya que le responde que ella tampoco sabe qué hacer en este tipo de situaciones, pero que lo mejor es que sea lo más natural posible y que se lo diga tal y como le pida el corazón: "¡Que fluya!".

Al final, él decide declararse sin rodeos: "Bueno, ahí voy. La verdad que no sé cómo decirte esto, hasta tuve que pedir ayuda a una amiga. Estoy nervioso, pero creo que es necesario que lo sepas... lo cierto es que me gustas". Una declaración sin ninguna duda y que su amiga seguía sin darse cuenta de que era para ella. Y al no darse por aludida, le sigue animando como si nada pasase: "Exacto, ahí va, mándalo".

El desafortunado rechazo al que el joven reaccionó de la siguiente manera: "Me acaban de asesinar". El tuit ya recoge más de 241.000 ‘me gusta’, y va en aumento. Un suceso que seguro que más de uno se ve reflejado en él.