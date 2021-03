Un usuario cuenta en Twitter la historia sobre su periquito y le llueven las críticas por no haber buscado al dueño

No se ha preocupado en buscar a sus compañeros, ¿estás de broma?



Cuando ponemos a nuestros animales chips, anillas, etc; es porque sabemos que no vamos a soportar su pérdida y esperamos que alguien nos ayude a encontrarles si se pierden.



Esto sinceramente me parece egoísta. https://t.co/QsTDfpYHXd