La cómica Patricia Espejo cuenta la vergonzosa confusión que tuvo en 'Late Motiv' con Buenafuente: "Lloré de la risa"

Recientemente, la humorista Patricia Espejo fue a Late Motiv, el programa de Buenafuente en Movistar+, para realizar un monólogo. Sin embargo, quizá lo más cómico que le pasó a ella no fue frente a las cámaras, sino antes de entrar al programa, pues sus nervios provocaron que fuera educada con más de un Andreu.

Así lo contó la monologuista en su Twitter tiempo después de que le sucediera la anécdota: "Creo que ya lo puedo contar, me daba algo de vergüenza, pero han pasado unos días y estoy preparada".

"Llevaba toda la semana nerviosa, hacía un par de meses que no actuaba y justo me estrenaba en ese plató. Me impone estar con un cómico con tanta trayectoria como él", alabó. "Al ir hacia plató para ensayar me lo encontré en los pasillos. Él fue amable como siempre, me preguntó cómo estaba y me dijo que luego nos veíamos".

Despues, Espejo se fue a ensayar y, al salir de la prueba en plató, volvió a verlo, pero esta vez "con un aspecto muy serio en una escalera apoyado, pensativo". "Le saludé con la mano, le sonreí y quité la mirada rápidamente", y luego se fue a su camerino. "Quizás a Andreu le pasa algo...".

Cuando la llamaron porque iba a empezar el programa, se quedó entre bambalinas a esperar su turno. Pero allí, en el mismo lugar, volvió a ver a Andreu "con el mismo semblante misterioso y serio". "Le sonreí y me giré rápido [...] No entendía por qué seguía ahí, y encima tan tranquilo si su programa estaba a punto de empezar", aseguró la humorista.

"En ese mismo instante escuchó cómo el animador de público gritaba: '¡Un aplauso para Andreu Buenafuente!' Y yo pienso: '¡Pero si está aquí detrás! ¿Cómo va a salir?'", continuó explicando Patricia Espejo. "Cuál es mi sorpresa cuando veo que Andreu seguía ahí sin moverse, sin moverse porque ¡había saludado dos veces a un puto cartón de Andreu Buenafuente!".

"Lloré de la risa. Me tuvieron que volver a maquillar los ojos", dijo. "¿Cómo puedo ser tan gilipollas?". Aun así, Late Motiv quiso quitarle hierro al asunto justificando que "se parecen tanto que no sabrían decirle si es uno u otro".