Se tatúa el código QR de su perfil de Instagram y unos días después deja de funcionar: "Me salió 'fake'"

El influencer colombiano Mauricio Gómez, más conocido como 'La Liendra', se hizo un tatuaje en la nuca con el código QR de su cuenta de Instagram, pero algo no salió como esperaba y ahora no funciona.

Como homenaje a Instagram y a su cuenta, que hace tiempo le catapultó a la fama, el joven decidió compartir las imágenes del tatuaje que se había hecho en la parte posterior de la cabeza.

Según medios locales, en un primer momento, el código funcionaba y al ser enfocado con la cámara de un teléfono móvil abría la cuenta del influencer en la plataforma.

Sin embargo, el 2 de marzo, el instagramer acudió a un cirujano plástico de Medellín y le explicó que el código QR había dejado de funcionar: "Me salió fake porque no me abre".

Los seguidores del joven se burlaron de la situación que estaba viviendo. "Que se lo vuelva a hacer", sugirió un usuario. "Seguro que tendrá que modificarlo", añadió otro. Y, sin duda, será algo que Mauricio Gómez se verá obligado a hacer si quiere que el dibujo vuelva a redirigir a su perfil en la red social.

Otros internautas, por el contrario, aprovecharon que el joven había comentado que iba a visitar a un cirujano para sacar lo peor que llevaban dentro: "¿Se va a operar las orejas?", "debería operarse la cara", comentaron algunas personas.