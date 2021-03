Una limpiadora consigue un contrato como modelo con Gucci tras ser vista por la calle de camino al gimnasio

Un golpe de suerte ha cambiado la vida de una joven británica que trabajaba como limpiadora y ahora lo hace para, nada menos, marcas internacionales como Gucci.

Clara Louise es una "chica normal", como ella misma se define a pesar del giro de 180 grados que ha dado su vida, que fue descubierta en una calle de Londres, con lo que ha pasado de llegar a fin de mes como trabajadora autónoma y limpiadora a modelar para Gucci.

En junio de 2019, Clara Louise, de 24 años, fue vista en Hackney, al este de Londres, por el director de la agencia FOMO Models, Rob Wilson, quien luego la propuso para castings para las mejores marcas internacionales.

"Rob me vio en la calle de camino al gimnasio y me preguntó si alguna vez había modelado. Le dije que no. Yo estaba bastante indiferente al respecto, pero tuvimos una conversación y el resto ya es historia", relata la joven a Metro.

"Siento que estoy allanando el camino y podré decirle a mis nietos que fui una modelo de Gucci"

En su discurso, Louise asegura que pensaba que su apariencia "no encajaba con ese mundo". Pero, una vez que sí ha demostrado que lo puede hacer, dice: "Siento que estoy allanando el camino y podré decirle a mis nietos que fui una modelo de Gucci".

La joven ya ha aparecido en la portada de la revista Pictiony en un anuncio de Gucci, entre otras colaboraciones.