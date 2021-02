Utilizan el nombre de Elon Musk para 'hackear' la cuenta de un exfutbolista y estafar a los usuarios

El exfutbolista noruego John Carew ha sido víctima de un delito de suplantación en Twitter. Un usuario ha 'hackeado' la cuenta del deportista y, tras poner el nombre de Elon Musk en el perfil, ha intentado llevar a cabo una estafa de criptomonedas.

El usuario compartió a través del perfil de Twitter varios tuits en los que escribió: "Aquí hay un secreto que prometí antes" y, seguidamente, expone un link fraudulento que los internautas debían copiar y pegar sin espacios.

Un internauta bromeó acerca de lo sucedido: "La liada va a ser el día que le roben la cuenta al propio Elon Musk y se pongan a recomendar valores que no existen en Wall Street". Y, aunque este hecho aún no se ha dado, mejor no dar ideas a los estafadores.

La liada va a ser el día que le roben la cuenta al propio @elonmusk, y se pongan a recomendar valores que no existen en Wall Street 🤣 — Gonzalo Osés (@designetworking) February 15, 2021

Esta no es, sin embargo, la primera vez que se da este tipo de estafa. El engaño consistió en que los usuarios debían enviar una cantidad de dinero en bitcoins a través de un enlace para, supuestamente, después recibir el doble de lo enviado. De esta manera, alrededor de dos millones de dólares fueron robados usurpando, también, la identidad del multimillonario Elon Musk.