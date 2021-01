Un perro triunfa en las redes por su gran y extraño parecido con los personajes de 'Among Us'

Se suele decir que los perros se parecen a sus dueños, pero algunos tienen un aspecto tan extraño que parece difícil de creer. Es lo que le sucede a este can que se ha viralizado en Twitter y cuyo dueño debe ser, por lo menos, un personaje del juego Among Us.

Una tuitera japonesa compartió la foto de este animal, aunque no era su mascota. "Cuanto más lo miro, más extraño me parece el ancho de sus hombros", escribió.

Rápidamente, su publicación se llenó de mensajes que aludían a su parecido con el popular juego online en el que una tripulación de astronautas ha de encontrar al impostor de entre sus compañeros.

Después, la usuaria se vio obligada a compartir más imágenes del perro para que las redes pudieran saber cómo era su aspecto real.

Parece que su forma extraña era debida al pelaje, por lo que la pobre nueva estrella de internet no es tan rara como se creía.