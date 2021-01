Se ríen de Kylie Jenner por un vídeo que subió de su ducha: "Necesita un fontanero"

De una modelo y celebrity internacional se espera todo tipo de lujos y parabienes, no que las cosas le vayan peor que al común de los mortales. O al menos eso es lo que han pensado de Kylie Jenner muchos de los usuarios que vieron su último vídeo, en el que la mujer presume de ducha.

En las imágenes puede verse un pomposo cuarto de baño forrado con grandes planchas de mármol con vetas negras, una mampara de cristal de buen tamaño y la alcachofa de la ducha, de la que sale agua.

El problema es precisamente ese: la presión del agua. El chorro que sale de la alcachofa, que está empotrada en la pared y es muy pequeña en comparación con el espacio de ducha, es pequeño y tiene poca presión.

Eso ha llamado la atención de los usuarios que no han dudado en burlarse de ese detalle, sin importar si el grifo estaba abierto del todo o no, algo que no puede distinguirse.

"¿Por qué nadie habla de lo mierda que es la ducha de Kylie Jenner?", escribió un usuario poco amable. "La presión del agua Y el tamaño de la alcachofa de la ducha. Que alguien le consiga un fontanero pronto", pone de manifiesto otro.

"Tener una mejor presión de agua que Kylie Jenner me da un poco de esperanza", decía otra de las tuiteras, mientras que otras subían fotos de sus propias duchas, con chorros con buena presión.

"La presión de agua del gueto de kylie jenner debe ser una de las cosas más divertidas que he visto este año" o "Yo juzgando la ducha de 35 millones de Kylie Jenner desde la comodidad de la casa de mis padres", decía otra con ironía.

En otra publicación, otro usuario escribió: "Kylie Jenner vive tan libre de estrés que ni siquiera su agua siente presión".

"Los fontaneros después de instalar una ducha con esa presión de agua en la mansión de Kylie Jenner", tuiteaba otro junto a la imagen de unos fontaneros riéndose.

me judging kylie jenner's $35mill shower from the comfort of my parent's house pic.twitter.com/XtEfCR30VS — sick girl (@uncommonsense) January 18, 2021

the plummers after the installed a shower w/ that sucky water pressure in kylie jenner’s mansion pic.twitter.com/KmyFD48GMZ — yeehaw🤠🇺🇸 (@holymolymemes) January 18, 2021

Me: I’m not gonna judge anyone anymore

Me after seeing kylie jenner’s water pressure: pic.twitter.com/w8sH0MLFeZ — holly (@hollyelaine2004) January 18, 2021