Un piloto amenaza con "arrojar" en pleno vuelo a unos pasajeros que molestaban y gritaban consignas a favor de Trump

Un piloto de American Airlines habló por los altavoces de la cabina de pasajeros para pedir calma y que algunos de los miembros del pasaje dejaran de molestar y alborotar, en un vuelo que provenía de Washington después de los disturbios y el asalto al Capitolio de Estados Unidos.

"Así será. Um... es un vuelo de cuatro horas y media hacia Phoenix. No me importa dejar este avión en medio de Kansas y arrojar a la gente, no me importa... Lo haremos si eso es lo que hace falta. Así que compórtense, por favor", se oye decir al capitán por los altavoces en un vídeo subido a Twitter.

"Estoy en un avión lleno de patriotas que volaban de DC a Phoenix y comenzamos a gritar 'EEUU' y el capitán vino y nos dijo que nos dejaría en Kansas si tenía que hacerlo si no obedecíamos todas y cada una de sus reglas", tuiteó la usuaria que subió el vídeo.

Otros pasajeros subieron vídeos en el que se ve a parte del pasaje enfervorecido y gritando cosas como "Lucha por Trump" y "Estados Unidos".

"¿Es esto American Airlines? Es increíble", se quejaba la usuaria que subió el vídeo, entre exclamaciones de sorpresa.