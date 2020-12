Un médico arrasa en redes con la felicitación navideña de su nieta sobre la vacuna contra el coronavirus

El mejor regalo que ha podido recibir el mundo entero esta Navidad es la distribución de la vacuna contra el coronavirus y hasta una niña pequeña es consciente de ello.

La menor le ha regalado a su abuelo un dibujo deseándole felices fiestas y este no ha podido resistirse a compartirlo en redes sociales: "No me digáis que no debería abrir el telediario como grito esperanzador de un niño".

La publicación del profesional de la medicina se ha convertido en viral en cuestión de horas superando los 1.800 me gusta en Twitter. "Debería ser la felicitación oficial de 2020. Maravillosa", le han comentado.

Pues hoy mi nieta os envía esta felicitación.

No me digáis que no debería abrir el telediario como grito esperanzador de un niño.

¡Es genial!

¡Felices Fiestas! pic.twitter.com/XbXfRUW8Or — Joaquin Morera (@joaqmorera) December 20, 2020

En la imagen, se puede apreciar a los tres Reyes Magos siguiendo una estrella de Oriente especial: una jeringuilla seguida de un coronavirus haciendo alusión a la cura que acaba de ser aprobada por la Agencia Europea del Medicamento.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, anunció que el período de vacunación contra la Covid-19 comenzará el próximo 27 de diciembre en España y que todas las autonomías dispondrán de dosis “equitativamente”.