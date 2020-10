El cura que afeó a los feligreses que no donaran a la iglesia incluye su cara en un lienzo de la parroquia

Este fin de semana, el sacerdote Emilio Montes, de la iglesias del Cristo de Valdepeñas (Ciudad Real) se volvió viral por un vídeo de una de sus misas en la que afeó a los feligreses que no hubieran donado para la rehabilitación de la parroquia. Pero parece que dentro de estas reformas, ha incluido su cara en uno de los frescos.

"La semana que viene inauguramos la obra y nadie me ha preguntado cuánto nos ha costado. Eso es un tema tabú, pero es que nadie me ha preguntado cuánto falta por pagar. Se ve que eso no os importa", comentó el cura. "Yo sé quién da, quién no da".

Sin embargo, al margen de este tirón de orejas, la rehabilitación que ha durado unos ocho años ha incluido la creación de algunos lienzos para la iglesia. Según ha podido confirmar la Cadena SER, el pintor que los ha realizado ha incluido la cara de Emilio Montes, el sacerdote, en uno de ellos, y también aparece representado el propio pintor y el arquitecto.

En #Valdepeñas con el cura hemos topado @diostuitero . Esto es ajustar cuentas . Parte1 pic.twitter.com/xyTvqSpdUY — MASPITV (@TVMASPI) October 25, 2020

En #Valdepeñas con el cura hemos topado @diostuitero . Esto es ajustar cuentas . Parte2 pic.twitter.com/mDuZoL41vT — MASPITV (@TVMASPI) October 25, 2020

Al parecer, la elaboración de estas obras fue solicitada por la parroquia, tal y como confirmaron fuentes al citado medio. "No es muy normal", opinaron.

José Carlos Sanz, experto en Historia del Arte, aseguró a la Cadena SER que en este fresco aparece Cristo con dos profetas, Moisés y Elías, y tres discípulos evangelistas. "Este tipo de escenas iconográficas se representan a discípulos y no como encarnaciones de personas concretas", explicó.