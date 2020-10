El mensaje de un enfermo de cáncer al que le quedan meses de vida: "Me muero, pero con la mayor suerte de mundo"

Las despedidas son duras, pero aún lo son más cuando es una enfermedad la que te obliga a marcharte. Por ello, a los seguidores de Omar Álvarez se les rompe el corazón al enterarse de que a este profesional de los videojuegos le quedan solo cuatro meses de vida, tal y como él ha confirmado en su cuenta de Twitter.

Durante muchos años, ha sido responsable de prensa de Nintendo en España y actualmente también es director creativo de Vizz Agency. Su profesión ha hecho que conozca a muchos periodistas y profesionales del mundo de los videojuegos, quienes le guardan una alta estima y ahora se tienen que despedir prematuramente de él por un cáncer para el que ya no tiene tratamiento.

Este martes, Omar Álvarez compartió un mensaje en sus redes para confirmar la noticia y mostrar la cruda realidad de esta enfermedad, pero también para mandar un mensaje de positivismo en estos momentos.

"Me estoy muriendo. El tratamiento de quimioterapia definitivo no ha dado ningún resultado. Estos seis meses de auténtico infierno no han servido de nada", escribió en un emotivo texto. "Mis tumores siguen creciendo a una velocidad mayor de la esperada y mi tiempo aquí es muy limitado: 4 meses. Ya no hay tratamiento. Toca esperar a la muerte, clínicamente hablando".

Me muero. Pero con la mayor suerte de este mundo. pic.twitter.com/fenmsQm0Ex — Paraíso Peligro 🥑🔪 (@OmarAlvarez_) October 13, 2020

"Es un batazo a los dientes en mis ilusiones, las de todos mis familiares, amigos y seres queridos que llevamos luchando con un Leviatán de fuego todo este tiempo. Es una losa infinita de pena, de tristeza y de impotencia", se sinceró. "Pero mentira", añadió, viéndole el lado positivo a su nueva operación que le quitará esos "insufribles dolores" que tiene "en cada minuto de cada día para que estos meses sean algo mas llevaderos".

Tal y como apuntó, esta noticia no hará que siga entrenando, meditando, llevando una dieta saludable y vegetariana y disfrutando de sus seres queridos y de la vida: "Nadie me garantiza ni 4 meses ni 2 ni 10. Pero han dicho 4. Pero solo voy a pelear dos opciones: 4 dignos, 100 dignos, pero ni uno por debajo de unos estándares de vida a los que no estoy dispuesto a someterme más".

"A partir de mañana la palabra cáncer y no existe en mi vida. Viviré rodeado de mis seres queridos, empleando el 100% de mi tiempo en lo que quiero y con quien quiero", continuó Omar Álvarez. "No quiero que me preguntéis qué tal estoy. Estaré disfrutando de cada segundo, creedme. No estoy dispuesto a que 'la conversación' devore mi vida".

"El cáncer me va a matar, pero no me va a quitar ni un minuto del tiempo que me queda, que será brillante, preciado y precioso, porque estoy rodeado de la gente más maravillosa que existe, y por eso me sigo considerando la persona más afortunada de este mundo", concluyó, no sin antes dar las gracias.

Con estas palabras, Omar Álvarez confirmó la noticia y dejó claro cómo va a seguir haciendo su vida tranquilo y feliz dejando el cáncer a un lado. Y su mensaje de positivismo ha calado hondo, ya que multitud de personas que lo conocen, y otras tantas que no, le han querido aplaudir en redes y dar las gracias por todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, aplauso masivo al que 20minutos se suma.