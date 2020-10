Aluvión de críticas a Carlos Ríos por su último vídeo en redes sociales

Hoy en día el movimiento 'realfood' está más de actualidad que nunca en España y gran parte de la responsabilidad la tiene el dietista-nutricionista Carlos Ríos. El autor del libro Come comida real se ha convertido en la comidilla de Twitter después de compartir en redes sociales un vídeo contando las calorías de la comida de una niña.

El nutricionista conocido también por 'MyRealfood', aplicación móvil que te ofrece información nutricional acerca de los alimentos, reúne más de un millón de seguidores en las redes sociales Instagram y Tik Tok.

Es en esta última es donde Ríos ha colgado el pasado miércoles un vídeo en el que cuenta las calorías del tentempié que se prepara una joven.

Ante este vídeo las críticas de los usuarios de Twitter no se han hecho esperar, en ellas denuncian este tipo de contenido que puede "promover los TCA".

En esta cuenta se detesta a Carlos Ríos por promover los TCA en adolescentes y por ser un engreído, presuntuoso e insolente.

Un gilipollas 360, vamos. — Locas Del Coño (@Locarconio) October 2, 2020

Miles de personas pasan el día obsesionadas contando calorías e ingiriendo la menor cantidad posible alimentando trastornos alimenticios y Carlos Ríos, conocedor del problema, ahora se dedica a reaccionar a vídeos de adolescentes mientras les recrimina estar comiendo X calorías. https://t.co/cKjCNkTxXd — 𝖒𝖊𝖎𝖙 (@munaesuna) October 1, 2020

No es la primera vez que Ríos tiene problemas a través de sus redes sociales, en diciembre de 2019 cerró su cuenta de Twitter por sentirse "acosado".

El dietista comentó en un hilo de la red social del pájaro azul los motivos de su abandono.

"No son pocas las luchas que he tenido por esta red social, pero en los últimos meses llevo viviendo una situación de acoso que me está afectando a mi salud".