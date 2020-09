La tierna historia de una niña de 6 años que se envía cartas con una anciana de 93 de una residencia

Está claro que las amistades no tienen edades ni fronteras, y si no que se lo digan a Ella Hasselby-Davies y Madge Weatherhead, una niña de 6 años y una mujer de 93, respectivamente, que se han hecho amigas por correspondencia.

La anciana vive actualmente en Little Bramingham Farm (Luton, Inglaterra), una gran residencia dirigida por la organización benéfica Friends of the Elderly (Amigos de los ancianos). Le encantan los niños, pues viene de una gran familia, pero no ha podido ver a sus parientes durante un tiempo porque la mayoría vive en el extranjero.

Por ello, cuando comenzó a cartearse con la pequeña, se mostró encantada. "Es la niña más encantadora que existe, tengo todas sus cartas guardadas. Me hace un dibujo y yo le hago lo mismo a ella", contó a ITV News. "Recibir estas cartas es muy, muy gratificante, es un detalle que se moleste en escribirme".

Ella Hasselby-Davies vive en Bradford, a unos 270 kilómetros de distancia, pero tiene familia en Luton. De hecho, fue idea de ella comenzar a escribir a alguien de esa residencia, y, desde luego, ha ayudado mucho a su amiga por correspondencia para sentirse acompañada y conectada con el exterior.

"Antes de la Covid había muchos grupos con madres, con alumnos de ballet, con niños, y Madge estaba siempre en ellos. Así que esto ha llenado su hueco", aseguró Emma Lawrance, directora de la residencia.