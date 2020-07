Medir la cintura de los vaqueros con el codo, ¿el truco definitivo para dejar de probárselos y encontrar la talla ideal?

Como muchos ya saben, intentar encontrar la talla perfecta puede ser una locura. El estándar de cada tienda varía entre una y otra, incluso dentro de la misma marca las tallas pueden variar entre modelo y modelo, por lo que al final terminamos cargados con la misma pieza de ropa en varias tallas en los probadores a ver cuál es la que nos queda mejor.

Ahora, en plena temporada de Covid-19, muchos establecimientos de ropa no dejan probarse las prendas, así que muchas veces nos vemos abocados a coger una que visualmente parezca que nos vale y rezar para que nos quede bien en casa.

Desde siempre ha habido muchos trucos que en teoría dicen que sirven, como medir la cintura del pantalón en el cuello o comparar en los hombros cómo serán en la cadera, pero muchas veces este truco no parece funcionar ya que no todos los cuerpos son simétricos.

El último truco que se ha hecho viral en TikTok es el de Billie Newland, una usuaria de la red social que ha enseñado cómo ella encuentra la talla ideal sin necesidad de probarse sus vaqueros.

Según Billie, si tu antebrazo, del codo al puño cerrado, cabe en la cintura del pantalón, es que es de tu talla perfecta, y lo demuestra con varios ejemplos en un vídeo que acumula más de 270.000 likes.

La chica comenta que este truco es compatible con cualquier tipo de marca y tienda, y a ella parece que le funciona, pero lo que no tiene en cuenta es que los cuerpos tienen distintos volúmenes, formas y tamaños, por lo que puede que la medida del codo encaje pero luego no pase de los muslos o no pueda cerrarse.

Aunque este truco no te funcione, no es motivo para desanimarse de ver su cuenta de TikTok, ya que comparte consejos muy útiles de moda y belleza, como por ejemplo, cómo hacer que llevar zapatos de tacón sea más cómodos, qué colores resaltan más según tu tipo de piel o qué cortes de pelo traerán armonía a tus facciones según la forma de tu rostro.