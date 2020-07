El viral cartel a la entrada de un pueblo para proteger a sus mayores de la Covid: "Ponte mascarilla o date la vuelta"

A pesar de los rebrotes que está habiendo por toda España, sigue siendo necesario recordar el necesario (y obligatorio) uso de las mascarillas para evitar más contagios ya que hay muchas personas que siguen sin actuar con responsabilidad.

Los que más afectados se pueden ver por estas malas prácticas son los mayores, motivo por el que un pueblo de las montañas de Asturias ha decidido colocar un cartel a su entrada para este tipo de irresponsables.

"Ponte esa mascarilla que llevas en el bolso. Ellos lo harían por ti", empieza el aviso dirigido a los visitantes. "En este pueblo cuidamos de nuestros mayores en casa (no en asilos)".

Algo parecido se vio la semana pasada en una tienda de Zaragoza con un cartel el cual decía que, si los clientes no entraban con mascarilla, tendrían que tomarles la temperatura con un termómetro rectal. En este pueblo lo tienen muy claro también, si no te la pones, solo hay una solución: "Respetadnos y, si no, date la vuelta".