El viral vídeo electoral de los Power Rangers con el que Podemos parodia una coalición de izquierdas en el País Vasco

Ya están aquí los Super Trionics, no son una nueva temporada de Power Rangers, aunque lo parecen, sino que son tres superhéroes que vienen de "una galaxia no tan lejana" para hacer "las cosas de otra manera". Podemos Euskadi publicó el lunes este vídeo que se ha hecho viral y forma parte de su campaña electoral de cara a las elecciones al Parlamento Vasco del próximo 12 de julio.

Esta serie parece imaginar la coalición de izquierdas entre tres partidos por la que aboga la formación morada: Podemos (el justiciero lila), el Partido Socialista de Euskadi (el rojo) y EH Bildu (el verde). Urkutron es el villano, que bien podría representar al PNV ya que es su principal rival en las elecciones, y su nombre podría hacer referencia a Iñigo Urkullu, presidente del Gobierno Vasco.

Este podría ser el primero de muchos episodios, pues termina con un "continuará", y ya ha generado diversas críticas y también aplausos por su originalidad.

La escena se centra en los tres superhéroes que viven en un caserío. El verde se quiere hacer un desayuno de campeones con "huevos con chorizo y una botella de sagardo", aunque le iba a salir mal como la última vez. El lila, que ya había hecho café para todos, entra en escena para pedir que se cuide la casa: "Si no me ocupo yo, aquí no se preocupa nadie".

Por su parte, el rojo está tirado en el sofá y asegura que "no ha hecho nada". "Pues eso, tú nunca haces nada, todo el día ahí tumbado", le reprocha el lila y le dice que, por él, las plantas de la casa estarían muertas. "¡Hay que cuidar del medio ambiente!". Pero, al darse cuenta de que son de plástico, las tira al contenedor de reciclaje.

Entonces, suena el "intercomunicador galáctico" y aparece Urkutron: "Esta vez acabaré con vosotros, Super Trionics". Y así termina el primer capítulo con el texto "Podemos gobernar".