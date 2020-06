Qué significa TERF y por qué es un insulto

A principios de este mes, la célebre autora J. K. Rowling se vio envuelta en una polémica al afirmar que solo las mujeres menstrúan, unas declaraciones que se han considerado una manifestación de transfobia. A la creadora del universo de Harry Potter, muchas personas la han llamado TERF. Pero, ¿qué significa?

TERF son las siglas de Trans-Exclusionary Radical Feminist, es decir, 'Feminista Radical Trans-Excluyente'.

Según la escritora británica, se trata de un insulto: "Me acusan de odio, me dicen insultos misóginos y, por encima de todo, me llaman TERF".

Pero no todo el mundo cree que este término, ampliamente utilizado en internet, sea un insulto. Detrás de todo está el debate en el feminismo radical entre quienes aceptan a las mujeres trans como mujeres y quienes no lo hacen.

Se creó entonces el término 'trans-excluyente' para diferenciar entre unas feministas radicales y otras.

Pero hoy en día, se suelen usar más como término peyorativo por parte de aquellas feministas que sí incluyen a las mujeres trans como mujeres y las que no. El debate sigue abierto.