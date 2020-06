Intenta despedir a su fotógrafa de boda por posicionarse a favor del 'Black Lives Matter' y le llueven las críticas

Cuando la fotógrafa con sede en Cincinnati, Shakira Rochelle, recibió aquel mensaje por Facebook no podía creérselo. Se trataba de una de sus clientas, con cita programada, tratando de cancelar el evento porque la fotógrafa se había posicionado públicamente en contra del racismo y a favor del movimiento Black Lives Matter.

"Hola Shakira. Lamento decir que queremos un reembolso del depósito para nuestra boda", decía el mensaje de la clienta.

"Hemos hablado mucho y no podemos apoyar a nadie que sea tan franco en asuntos que simplemente no les conciernen, así como a alguien que no cree que TODAS las vidas importan", exponía la clienta.

Poco antes, Shakira Rochelle había publicado en su Facebook que se mostraba "solidaria con la comunidad negra. El movimiento Black Lives Matter tiene mi apoyo incondicional".

"Nos daría mucha vergüenza tenerte en nuestro evento y sentir que no eres lo suficientemente estable como para completar el trabajo por el que te contratamos", decía el mensaje a continuación, que acababa reclamando de nuevo el dinero de la fianza.

Un amigo de la fotógrafa la convenció para que publicara, sin desvelar la identidad de la clienta, el intercambio de mensajes.

En su respuesta, Shakira Rochelle le hacía ver a la clienta que el contrato especifica que la fianza no es reembolsable, así que no se lo devolvería. "Le deseo una vida de crecimiento y me gustaría agradecerle que hiciera una donación a Black Lives Matter", animaba la fotógrafa.

La respuesta de la clienta fue escueta: "Tendrá noticias de nuestro abogado".

Poe supuesto, miles fueron los mensajes de apoyo a la fotógrafa, pero también muchos los que la amenzaron e incluso quienes quisieron ver una campaña de marketing tras la publicación de los mensajes.