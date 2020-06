Encuentran el tesoro de las Montañas Rocosas tras diez años de búsquedas y siguiendo un poema

El millonario coleccionista estadounidense de arte Forrest Fenn supo en 1989 que sufría cáncer. En un intento desesperado por trascender y viéndose ya desahuciado, en 2010 decidió meter en un cofre valiosas piezas de su colección y enterrarlo en algún lugar de las montañas rocosas. Después, escribió y publicó un poema con instrucciones para recuperarlo. Diez años, decenas de miles de intentos y cinco muertos después, ha sido hallado.

Así lo ha confirmado el propio Fenn, que según cuenta hace poco recibió de un hombre una serie de fotos que acreditarían que había hallado el cofre.

Fenn escondió monedas de oro raras y joyas antiguas, figuras de animales precolombinos, "espejos" prehistóricos de oro martillado y figuras chinas antiguas talladas en jade. En total, 9 kilos de peso y un valor de un millón de euros.

Durante 10 años eso llevó a unas 35.000 personas a adentrarse en la naturaleza salvaje de las rocosas para buscar el tesoro. Al menos 5 personas murieron intentándolo, según las autoridades.

Para encontrar el premio sólo había un puñado de pistas escondidas en un poema que Fenn escribió y publicó en 2010, dentro de un libro llamado The Thrill of the Chase (La emoción de la persecución). En él hay pistas como "Comience donde las aguas cálidas se detienen / siga el cañón / no muy lejos, pero demasiado lejos para caminar / puesto debajo de la casa de Brown".

Fenn ya advirtió en el pasado que el cofre no estaba en un lugar peligroso y que incluso a sus actuales 89 años, sí, se recuperó del cáncer y sigue vivo, podría ir él mismo a recuperarlo.

Ahora, ha prometido que en los próximos días daría más información, porque aunque haya sido hallado, no ha dado pistas de dónde se encontraba su preciado tesoro, más allá de decir que "estaba bajo un dosel de estrellas en la exuberante vegetación boscosa de las Montañas Rocosas".