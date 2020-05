Cinco películas protagonizadas por animales para padres e hijos

Casi todos, en algún momento de su infancia, han escuchado con gran interés las andanzas del Gato con botas, recogidas por Charles Perrault ya en 1697, han temido que el Lobo devorase a la inocente Caperucita o han llorado con la muerte de la madre del pequeño ciervo Bambi. A lo largo de todos los tiempos, los animales han sido los perfectos protagonistas de los cuentos y fábulas infantiles, quienes, a través de los atributos de su propia naturaleza, han representado las múltiples aristas de la condición humana.

Con la llegada del cine, muchos de ellos saltaron de las páginas de los libros a las grandes pantallas, en forma de dibujos o de manera animada, para mostrarles a los más pequeños sus historias.

Una de las más famosas, estrenada en 1995, es 'Babe, el cerdito valiente'. Esta película, dirigida por Chris Noonan, cuenta la historia de un cerdo que quiere ser un perro pastor y cómo sus amigos de la granja le ayudan a conseguirlo.

Un año antes de la entrada al nuevo milenio, el diminuto Stuart se convirtió en un miembro más de la familia al ser adoptado por los Little. Aunque para George, el hijo pequeño, y Snowbell, el gato, no fuera tan fácil aceptarlo. Coprotagonizada por Geena Davis y Hugh Laurie, 'Stuart Little' tuvo una gran acogida por parte del público.

Tras la captura de su hijo por un buceador, Marlin, un pez payaso, se embarca en una peligrosa aventura para recuperar al pequeño Nemo, que ha acabado en la pecera de la consulta de un dentista. Pero no está solo, cuenta con la ayuda de Dory, un pez cirujano con problemas de memoria. 'Buscando a Nemo', que consiguió el Óscar a Mejor Película de Animación en 2003, ha sido uno de los filmes más aclamados de su género.

Una de las películas más taquilleras de 2007 fue 'Ratatouille', la historia de una rata que sueña con convertirse en chef en París y que, para alcanzar su objetivo, decide hacer una alianza con el hijo de uno de los cocineros más prestigiosos de Francia.

Con una secuela recién estrenada, 'Mascotas' narra las aventuras de Max, un perro que vive en un edificio de apartamentos en Manhattan, y que ve trastocada su vida con la llegada de Duke, otro can, a la casa. Junto a él tendrá que luchar para evitar que el malvado Snowball, que está reclutando a un ejército de animales domésticos abandonados, se vengue de las mascotas felices y de sus dueños.

