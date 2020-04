Una madre se vuelve viral por su original forma de compaginar el teletrabajo con el cuidado de sus hijos en la cuarentena

Desde que cerraron los colegios e institutos como medida de prevención para el coronavirus, muchos son los padres que no saben que hacer con sus hijos. Teletrabajar desde casa y cuidar de los niños es, sin duda, una tarea difícil. Por ello, una madre ideó una forma de poder atender a sus criaturas mientras estaba trabajando en su despacho, aunque ojo, es probable que no sirva con todas las fieras que existen.

La foto publicada por una usuaria en Reddit el pasado lunes mostraba un cartel que no solo servía para decirle a sus hijos que estaba trabajando y que no la molestasen, sino también para intentar contestar a sus preguntas.

"Mamá está en una reunión. ¡No entrar!", ponía en el papel junto a su horario (de 9.30 a 11 horas) y una señal de prohibido. Pero en un segundo folio escribió: "La respuesta a tu pregunta puede que esté aquí: en el piso de arriba; en la lavadora; no sé lo que hay para cenar; no; en tu habitación; una pieza de fruta". De este modo, intentaba contestar a ese tipo de cuestiones que hacen los niños que se suelen solucionar con la simple y sencilla contestación de una madre.

Otras madres han decidido utilizar esta técnica, como una tuitera que compartió su versión del cartel en castellano cambiando su horario de trabajo y adaptando las respuestas a sus hijos: "No; en la lavadora; fruta; no sé qué hay de comer; no os peleeis; en tu cuarto; luego te ayudo a buscarlo".

Ser madre en tiempos de teletrabajo ;) pic.twitter.com/On8qXDYujt — Susana García (@beautyblog_es) March 31, 2020

La publicación ya acumula casi 54.000 'me gusta' y ha sido retuiteado 11.000 veces. Su foto se ha vuelto tan viral que otros usuarios han compartido su propia versión en forma de horario o de permisos para utilizar tecnología.

Le he puesto el "recreo" a mi hora de la tele-reunión 😆😅 pic.twitter.com/KCDGef1g4J — Ana Álvarez (@aalv10) March 31, 2020