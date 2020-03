La tierna lista de la compra de una mujer para que su vecina vaya al supermercado por ella: "Lo que sobre, para ti"

La cuarentena por el coronavirus está sacando lo mejor de muchos. Hay algunos que se están volcando con las personas mayores o más vulnerables que no pueden y no deben salir, pues son población de riesgo. Por ello, hay voluntarios que están haciendo la compra a los ancianos para que ellos no tengan que ir al supermercado y así eviten exponerse.

Una tuitera compartió uno de estos casos donde una mujer acude a la casa de su vecina para preguntarle qué necesita de las tiendas. Lo curioso de este ejemplo es la lista de la compra que hizo la anciana, pues denota que ella también fue solidaria a la hora de escribirla.

"Lejía, botella grande; fruta: naranjas, plátanos, lo que veas; pan a rebanadas normal; carlotas; cebollas", comenzó poniendo. Pero, una vez enumerados los productos que necesitaba, la señora decidió dedicar la otra mitad del papel para agradecerle a su vecina su labor.

Esta lista es de una señora que no puede salir de casa y una vecina hace por ella la compra. Es brutal.



¿Pero cómo no vamos a querer a las personas mayores?

Por favor, son lo mejor que hay. pic.twitter.com/hdvFR7twRO — La hija del pupas (@hijadelpupas) March 24, 2020

"Me he puesto guantes para no infectarte. Lo que sobre, para ti", continuó y concluyó escribiendo: "Te quiero mucho. No he tocado el dinero". Con esta tierna lista de la compra, la anciana ha demostrado que no solo ha pensado en ella a la hora de escribirla, y si su vecina es solidaria con ella, ella también merecía serlo teniendo precaución.