Una joven aprovecha la cuarentena para llamar a sus exnovios y preguntarles qué hizo mal en su relación

Se puede aprovechar la cuarentena para ver series atrasadas o para ponerse al día con tareas pendientes. O se puede aprovechar para mejorar como persona, o al menos intentarlo, como lo ha hecho Rebecca Lockwood, una estudiante de 19 años que ha aprovechado su tiempo libre para llamar a sus exnovios y preguntarles qué hizo mal en la relación.

Tal y como compartieron medios británicos, esta joven quería saber qué hubieran mejorado sus exparejas en su relación y así intentar aprender en ciertos aspectos. "Las personas que han experimentado lo peor de mí son las más calificadas para decirme qué salió mal y cómo mejorar", declaró.

"No tenía nada mejor que hacer, estaba muy aburrida", explicó. "Esperar a que me respondieran fue aterrador, pero en realidad todos fueron muy simpáticos. No hay resentimientos".

Woman uses isolation to call exes asking 'what went wrong' - replies are tellinghttps://t.co/UrL7P685xPpic.twitter.com/Tx1KwZUJUU — Daily Mirror (@DailyMirror) March 24, 2020

Al primero al que llamó fue a Jay, un chico al que conoció en su primer año de universidad y con el que rompió el año pasado tras salir durante unos meses. La respuesta que le dio fue que, aunque estaban bien, él pensó que ella no quería estar con alguien con quien no se veía totalmente en serio. "No creo que hayas tomado ninguna decisión equivocada, y yo tampoco".

El segundo fue Tim, quien fue amigo antes que pareja. Salieron durante un par de meses en 2017. La ruptura con él fue algo complicada, pues ella llevaba tiempo queriendo terminar la relación y llegó incluso a decir que tenía dudas sobre su sexualidad. Pero el pobre Tim todavía pensaba que habían roto de forma inesperada y repentina.

El chico apareció un día en su casa para pedirle perdón si había hecho algo mal. "Creo que es un buen momento para decirlo: siento lo que pasó, por ir a tu casa. Todavía me siento como un idiota años después", se disculpó. Pero ante en qué podía mejorar Rebecca, él solo le dijo que fue porque "la gente se separa. Por mucho tiempo tenía asumido que te aburriste de mí".

El tercer y último ex fue Ed, su primer amor. Pero según aseguró ella, ambos siguen siendo amigos, por lo que no había ningún problema en llamarle. De hecho, su consejo fue dado con mucha más crueldad: Rebecca tendría que haber tenido más narices de haber roto con él ella misma, pues envió a una "amiga asustada" a hacerlo por ella.

Por lo tanto, parece que la joven universitaria sacó varias cosas en claro durante la cuarentena: "confianza", "podría haber sido mucho más apasionada y cariñosa" y "podría haber mostrado más entusiasmo" por lo que estaba viviendo.

Tal y como declaró a los medios, Rebecca también dio un consejo para las personas que decidieran seguir sus pasos y llamar a sus exparejas por teléfono: "Probablemente estén tan aburridos como tú y quizá quieran pasar algún tiempo dándote un feedback para este periodo crucial de autoaprendizaje".