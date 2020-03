La catastrófica y viral odisea de una joven intentando hacer una tarta: "Le pido disculpas a los que saben cocinar"

"No cualquiera es influencer en tiempos de pandemia" dice una tuitera. Y vaya si tiene razón. Y si no que se lo digan a Abi, una joven argentina que intentó entretenerse durante la cuarentena cocinando un postre, pero con cada paso que daba en la receta, peor resultado tenía.

Al parecer, esta chica quería imitar una tarta de Oreo que había hecho Pali Cake House, una cuenta de Twitter de cocina. Sin embargo, sus habilidades culinarias no eran las mejores y los electrodomésticos no la ayudaron del todo.

Abi mostró los pasos en sus stories de Instagram, pero lo que no sabía era que la receta iría degenerando tanto. Finalmente, todo lo que compartió fue tan catastrófico y la mala suerte y el desastre que creó fue tan desternillante que se terminó viralizando en Twitter.

Primero, la licuadora no trituró las galletas Oreo, por lo que recomendó envolverlas en un papel transparente y amasarlas con un rodillo; después, dijo que no escucharan su recomendación anterior, porque el papel quedaba todo roto y las galletas pagadas a él.

No cualquiera es influencer en tiempos de pandemia pic.twitter.com/QcUMoNY6QB — Lucia (@Bdberreta) March 22, 2020

"Bueno, gente, me he cansado así que no pienso seguir haciendo esto", comentó mostrando que no se le había quedado todo bien triturado tras su último paso. Los siguientes stories seguían mostrando que estaba a punto de rendirse porque no le estaba saliendo bien, pero parece que Abi continuó en su empeño y decidió seguir adelante contra viento y marea.

Después de añadir dulce de leche y mezclarlo todo para hacer una masa, la joven hizo varias bolitas. "Hacen pelotitas así... Bueno, no gente, así no, hagánlo bien, no como yo, que lo hago todo mal", dijo entre risas.

Su gozo en un pozo, pues parece que justo después, su madre le dijo que tenían un robot de cocina guardado que podría haber triturado bien las galletas Oreo. Pero ya era tarde, Abi iba seguir el plato estuviera bueno o malo.

Quien seguro que no cree que estaba malo era su perrita. "Me fui cinco segundos y se comió las bolitas", dijo la chica argentina mostrando a su mascota masticando alegremente. "Yo me quiero morir, me quiero morir".

"Tengo que sacrificar el chocolate que compré para el brownie. En otras noticias, no pongan este chocolate de mierda este en el microondas porque queda así. No hagan caso a la gente que les responde a las historias", se quejó después.

Entonces metió otro tipo de chocolate en el microondas y, para su sorpresa, el electrodoméstico dejó de funcionar. ¿Algo más podía salir mal? Pues sí, porque, al derretirlo en baño María, se le quemó. Y por desgracia (o por suerte para los comensales) la receta terminó ahí.

Le pido disculpas a la gente que sabe cocinar😔 yo claramente no se https://t.co/HPMOLKcrez — âbi (@abilulopez) March 22, 2020

Abi vio que su vídeo se estaba haciendo viral y comenzó a compartir las reacciones de la gente en Twitter e incluso se rio de sí misma: "Le pido disculpas a la gente que sabe cocinar. Yo, claramente, no sé".

Muchos usuarios aplaudieron su paciencia al no rendirse y otros se sintieron identificados con ella y la animaron a que se creara un canal de YouTube. De hecho, la propia Pauli Cake House le mandó una foto de cómo tendría que haber quedado la tarta de Oreo y le dijo que cuando termine la cuarentena le regalarán una.

Toda tuya, pero por supuesto para compartir con @Bdberreta que nos trajo semejante joyita pic.twitter.com/yaQXnxnEvt — Pali Cake House (@palicakehouse) March 22, 2020

estoy tentadisimo por favor no le salio NI UN PASO bien y aun asi siguio intentando fnskdjd a persistent queen https://t.co/4pdzo6OwEu — tomi (@sancheztomi) March 22, 2020

JAKDKDAJAHS queen of el show debe continuar — faguette | #StanJuanita 🥬🥒🥔🍏🥝🥦 (@jurdrama) March 22, 2020