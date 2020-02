La abuela de un tuitero da una lección de tolerancia: "Si ella a sus 83 años puede no ser tránsfoba, vosotros también"

Después de 51 años de los Disturbios de Stonewall, el inicio del movimiento por los derechos LGTBI, todavía sigue existiendo discriminación e intolerancia hacia ese colectivo.

Los ataques continuos desde partidos de ultraderecha como Vox, los jóvenes que cuentan que les han echado de casa por confesar quiénes son de verdad y la alarmante tasa de suicidios de personas LGTBI en España demuestran que todavía queda mucho por hacer.

Mis padres me van a echar de casa por empezar la hormonacuión, alguien conoce alguna asociación que pueda ayudarme a conseguir trabajo o que pueda darme algún tipo de facilidad? Resido en Sevilla pero puedo moverme. — erik (@500DaysOfKai) May 20, 2019

Por suerte no son muchas las familias que reniegan de sus familiares LGTBI o que no les toman en serio. Hugo, un chico trans, compartía una anécdota con su abuela por Tuiter. En un tuit cuenta una conversación que tuvo con ella, cuando por un descuido, se refirió a él como "mi niña". Inmediatamente su abuela rectificó: "Uy, perdón, mi niño".

Mi abuela: esto es de cuando naciste, mi niñA, uy, perdón, mi niñO.



Si ella a sus 83 años puede no ser tránsfoba vosotros también — hugo (@hearhugoroar) February 1, 2020

"Si ella a sus 83 años puede no ser tránsfoba vosotros también", continuaba Hugo en el tuit, dejando claro que la edad no es excusa para no respetar ni aceptar a los demás. Con esto, el chico quería resaltar que si las personas mayores son tolerantes con el colectivo transgénero, todo el mundo puede.

Mucha gente felicitó a su abuela por ser consciente de la realidad de su nieto y tratarle como es debido. También otros del colectivo quisieron compartir sus historias con familiares y amigos y sumarlas a un hilo de positividad, respeto y tolerancia.

83 añazos. Se equivoca, corrije y su nieto está orgulloso de ella



No era tan difícil, joder... — Ese señor que dibuja cosas (commissions open) (@MacFannegan) February 2, 2020

A mi, mi abuela me pago la mastectomia. Ella tiene 85 — Eric Kush 🪐 (@krippy_kush420) February 1, 2020