Rosalía, El Cejas y Gerard Piqué y Broncano, entre lo más visto del año 2019 en Youtube: la lista completa

Léalo despacio: 1.141.587.663 visualizaciones. Si lo escribimos son mil ciento cuarenta y un millones de visualizaciones en Youtube. Es lo que ha conseguido este año Rosalíacon el videoclip de la canción Con Altura, convirtiéndose éste en lo más visto del año 2019 en Youtube en España.

Pero la cantante catalana también forma parte del listado global de lo más visto en todo el planeta en esa plataforma de vídeo, y en segunda posición, y es, además, una de los dos únicos artistas (los otros son Daddy Yankee & Snow con el tema Con Calma, que llegó a los 1.604 millones de reproducciones, aunque en España son segundos) en tener un vídeo en YouTube este año que ha superado los mil millones de reproducciones.

Pero a la artista la siguen otros cantantes y artistas. A continuación os dejamos el listado de los cinco videoclips musicales más vistos en España y después, lo más visto entre los vídeos no musicales.

1. ROSALÍA, J Balvin - Con Altura

2. Daddy Yankee & Snow - Con Calma

3. Anuel AA, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna & J Balvin - China

4. Don Patricio, Cruz Cafuné - Contando Lunares

5. Anuel AA, KAROL G - Secreto

En cuanto a contenido no musical en España destacan los vídeos que proceden de la televisión convencional, el entretenimiento, la comedia... Coronan la lista dos piezas de televisión, la actuación de El Cejas en Got Talent con El Dembow del Pimpin y la ya casi mítica (primera) entrevista que David Broncano hizo a Gerard Piqué enLa Resistencia. Completan la lista El Rubius, The Grefg, AuronPlay y WillyRex.

1. El cejas revoluciona 'Got Talent' con 'El Dembow del Pimpin' | Mediaset

2. LA RESISTENCIA - Entrevista a Gerard Piqué | LaResistencia 28.03.2019

3. LAS 1000 VOCES DE MANGEL

4. FORTNITE: MI PELÍCULA - Especial 10.000.000 - TheGrefg

5. LA COMPRA DEL SUPERMERCADO (Broma telefónica)