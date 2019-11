Crea una lista con las peores canciones para practicar sexo y sus amigos se lo toman como un reto

Una estudiante de Pittsburgh llamada Verónica creó el año pasado una lista de reproducción en Spotify que ha acabado por convertirse en todo un reto. Pocos días después de San Valentín y tras leer un artículo titulado Las 10 peores canciones para tener sexo, pensó que había cosas peores.

Así que creó una lista de reproducción en Spotify precisamente con canciones que no le van nada a la pasión de un encuentro sexual. La lista se llama "the "worst songs to have sex to", o sea, "las peores canciones para practicar sexo". Pero es que además, en la descripción dice "¿Tú has hecho el desafío?".

Y es que Verónica cuenta cómo algunos de sus amigos, que la ayudaron a completar la lista, "comenzaron un 'desafío' que consistía en permanecer lo más serios posible mientras tenían relaciones sexuales". Nunca pasaba: "luego me enviaban un mensaje de texto con la canción que les hizo reír a carcajadas", explica la joven en Mashable.

La lista comenzó con unas pocas canciones y ahora acumula ya 6 horas y 9 minutos de duración, con temas como la ruidosa y repetitiva Peanut Butter Jelly Time, la pegajosa Everything is AWESOME!!!", la canción de la serie Ley y Orden, una canción con voz de pitufo llamada The Hamster Dance Song, la conocida We are the World o villancicos como Christmas Time Is Here.