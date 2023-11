Una ruta por las 15 mejores ensaladillas rusas de Madrid

Patata, zanahoria, huevo y mayonesa. A partir de ahí, la ensaladilla rusa ha sido reinterpretada de mil y una formas en España. Con atún, guisantes, mejillones, gambas o pimiento rojo, todo vale para sorprender a los paladares más exigentes, y para no aburrir al personal con lo de siempre.

La ensaladilla ha entrado a formar parte de la gastronomía de nuestro país, y no hay restaurante en el que no sea una opción de aperitivo obligatoria. Sin embargo, no es una receta española, aunque tiene su Día Mundial como todo plato que se precie, y que haya dado la vuelta al planeta.

Cuál es el origen de la ensaladilla rusa

El Día Mundial de la ensaladilla rusa se celebra el 14 de noviembre, fecha que coincide con el fallecimiento del chef belga Lucien Oliver, creador de esta receta con la que abrió en 1860 en Moscú el restaurante de alta cocina L'Ermitage. El objetivo del cocinero fue agasajar a la alta burguesía zarista, y esta mezcla de patatas, huevo y mayonesa se convirtió en su mejor carta de presentación.

Para conmemorar su éxito que ya dura siglos, vamos a 'saborear' los 15 restaurantes con las mejores (y más originales) ensaladillas rusas de Madrid.

1. Ensaladilla rusa ahumada, en Florida Park

Con unas impresionantes vistas al Parque del Retiro, Florida Park cuenta con uno de sus espacios, El Pabellón, dedicado en cuerpo y alma a la tradición y la cocina de temporada. Como restaurante a la carta, apuesta por una materia prima de nivel y, entre sus propuestas más icónicas, destacan dos variedades de ensaladilla rusa.

Ensaladilla ahumada con huevo y atún rojo. F. P.

Si pides la tradicional, te traerán un cremoso de patata, huevo frito y atún fresco impresionante. Pero si eres de los que apuestan por la creatividad y las recetas más originales, tienes a tu disposición la ensaladilla ahumada con huevo y atún rojo, un entrante perfecto para abrir boca a una propuesta gastronómica más que recomendable en pleno corazón de Madrid. Precio: 14 € (clásica) y 17 € (ahumada)

2. El escabeche, en Hermanos Vinagre



Con locales en las calles Cardenal Cisneros, Narváez y Gravina, el bar Hermanos Vinagre se presenta con un cierto aire reivindicativo por los bares de toda la vida. Eso sí, al concepto clásico suman su aportación de taberna castiza del siglo XXI, en la que poder pedirte un chato de vino, un vermú y los aperitivos de siempre, reinventados.

El escabeche es el hilo conductor de los aperitivos de Hermanos Vinagre. H.V.

En el alma gastronómica de esta taberna encontramos el escabeche como protagonista, y el aperitivo como punto fuerte. Por lo que respecta a su ensaladilla rusa, absolutamente personal, destaca su emplatado, dentro de una Matrioshka y un 'Alemán'. Precio: 7 €.

3. Mercado de Chamberí y el atún de Barbate en Lambuza

Setenta años de historia avalan a este mercado madrileño de la calle Alonso Cano, el de Chamberí, en el que se alternan las tiendas de pescados, embutidos, charcutería y frutería, con puesto de comida preparada. Éste es el caso de Lambuza, tienda de productos gaditanos que llevan a gala su receta de la ensaladilla, entre otras.

Ensaladilla rusa con atún de Barbate (Cádiz). L.Z.

La ensaladilla de Lambuza, tienda situada en el puesto número 46, destaca por la materia prima utilizada, el famoso atún de Barbate, y se sirve rematada por langostinos y picadillo de cebollino. Una buena idea para llevarte a casa para agasajar a tus invitados. Precio: 11 €

4. Duelo de ensaladillas en Treze

Patata, zanahoria y guisantes son los tres ingredientes de punto de partida. Sin embargo, en la barra del restaurante Treze pasan cosas, todas riquísimas y muy creativas.

A las raciones clásicas (croquetas o torreznos) de este local tan demandado, presidido por el chef Saúl Sanz, se suma su famoso duelo de ensaladillas, una con el sello del famoso cocinero, y la otra obra de su mujer, Elena Ursu.

Duelo de ensaladillas del chef Saúl Sanz y de su mujer, Elena Ursu. R.Z.

Mientras que la de Saúl lleva patata, zanahoria y guisantes, a lo que el chef añade ventresca de bonito, aceitunas, huevas y trufa, la de su mujer parte de la misma base para incorporar mostaza dulce, pepinillo agridulce, embutido alemán, yema y clara cocidas y pimiento del piquillo. Tú eres el juez, y decides cuál es la ganadora. ¿O pueden ganar ambas? Precio: 9 €

5. De lubina escabechada en Nuevo Gerardo

Con más de un cuarto de siglo de trayectoria, el restaurante Nuevo Gerardo de la avenida Alberto Alcocer cuenta en sus fogones con el chef José Antonio García, que apuesta por la mejor materia prima del litoral mediterráneo.

El sabor inconfundible de esta ensaladilla se lo otroga la lubina escabechada. E.N.G.

En la sala o en la barra, el recetario tradicional de este local ofrece desde mariscos, hasta arroces, pasando por los mejores cortes de carne. Mención especial merece su ensaladilla rusa de bonito de campaña, con un inconfundible sabor que le otorga la lubina escabechada que incorpora esta receta tan personal. Precio: 14,50 €.

6. Con mejillones, en 11 Nudos

En pleno barrio de Chueca, en la calle Augusto Figueroa (Mercado de San Antón), el restaurante 11 Nudos respira aires atlánticos y una puesta en escena desenfadada. Un oasis marinero dividido en diferentes ambientes con una propuesta culinaria que fusiona cocina gallega con la de otros países atlánticos.

Ensaladilla con mejillones. N.U.

La ensaladilla rusa de 11 Nudos se corona con mejillones de excelente calidad, en su empeño por trabajar con creaciones fuera de carta basadas en productos de temporada y de calidad. Después del aperitivo, el local ofrece una amplia carta de cócteles para prolongar la sobremesa en su propuesta non stop. Precio: 10 €.

7. Toque de ajillo en Bibo Madrid

Abanderada del lujo accesible, esta brasserie es el resultado de la inquietud del chef Dani García por unificar en un mismo concepto sus raíces andaluzas, sus conocimientos adquiridos a lo largo y ancho del planeta y su reinterpretación de las culturas que ha conocido.

Receta de ensaladilla con huevos de codorniz al ajillo. B.O.

BIBO se presenta en un ambiente distendido e informal, ideal para tapear, y en sus locales (además de en Madrid, en el Paseo de la Castellana, tiene restaurante en Marbella) destaca su mítica ensaladilla rusa andaluza. ¿La receta? Patata machacada, aceite de oliva virgen extra mayo y ventresca de atún. Además de esta opción, tienes otra muy apetecible: ensaladilla servida con seis huevos fritos de codorniz al ajillo. Precio: 9 € (la de ventresca). Precio: 10 € (la de huevos de codorniz).

8. Cadaqués: ensaladilla rusa de patata agria

Bocados tradicionales de la cocina mediterránea, productos de proximidad, arroces a la leña y raciones con su toque distintivo como es el caso de la ensaladilla rusa de patata agria.

Receta con patata agria y judia verde cocida. C.Q.

En la calle Jorge Juan de Madrid (y también con local en Barcelona), el restaurante Cadaqués nos presenta su ensaladilla elaborada con huevo duro, patata agria, judía verde y zanahoria cocidas, piquillo rojo, aceitunas con anchoa, malva cantera, mayonesa y aceite de oliva virgen extra. Para servirla, ventresca de bonito olasagasti y pimiento rojo asado sobre las brasas de naranjo por encima. De remate, un sutil confitado. Precio: 7 €.

9. Extra de tartar en Fanático

Entre los distritos de Chamberí y Salamanca, con una ambientación sorprendente basada en los shows en vivo, el restaurante Fanático (Paseo de la Castellana, 43) reinterpreta la cocina mediterránea hasta límites de vanguardia insospechados.

Ensaladilla con extra de tartar de cigala. N.T.

Por lo que respecta a la carta, en este restaurante se apuesta por el sabor y los contrastes. Su ensaladilla rusa como entrante es una apuesta segura, y el comensal tiene la opción de añadir como extra tartar de cigala de Isla Cristina, de atún o de caviar.

10. Take away en pastelerías Mallorca

La empresa familiar que ha superado ya los 90 años de historia, Mallorca, apuesta por los productos de calidad en formato take away (aunque tiene un restaurante si lo que quieres es degustar su carta allí).

Ensaladilla trufada con ventresca y gilda para llevar. M.L.

Recetas saladas 100% caseras elaboradas por los hermanos Pablo y Jacobo Moreno en su propio obrador, que cuentan entre sus propuestas con una ensaladilla rusa trufada con ventresca y gilda. Este plato para llevar incluye diez rebanadas de pan de hogaza de masa madre. Precio: 1,55kg/ 43,75 €.

11. TerZio, con gambas y piparras

La versión más desenfadada del chef Saúl Sanz, en la calle General Pardiñas, apuesta por el tapeo de siempre, informal y versátil. Una carta con sabores viajeros y sin complejos es lo que nos ofrece el restaurante TerZio.

Propuesta con gambas, huevo cocido y piparras. Z.T.

Por lo que respecta a su propuesta de ensaladilla rusa, Sanz la elabora en este local con gambas, huevo cocido y piparras desmenuzadas. Precio: 9 €.

12. Sardina ahumada en la ensaladilla de Arzábal Retiro

Los chefs Iván Morales y Álvaro Castellanos apuestan por el disfrute gastronómico en barra, sin dejar de lado unas elaboraciones cuidadas con productos de primera calidad.

Ensaladilla coronada con sardina ahumada. R. A.

Los cocineros nos invitan a su restaurante, Arzábal Retiro, en la calle Menéndez Pelayo 13, a compartir su receta de la ensaladilla rusa, que asegura sorprender.

Una receta más o menos tradicional de base, con algún que otro secretillo, coronada con tiras de sardina ahumada. Un plato que triunfa y que se ha convertido ya en un clásico de la carta de este lugar animado y disfrutón. Precio: 16 €.

13. Café Comercial, cultura y tradición

El Café Comercial de Madrid, situado en la Glorieta de Bilbao, presume de haber superado los 130 años de historia como referente cultural y social de la capital.

Una tapa a base de patatas, huevo y mayonesa que no te puedes perder. Café Comercial

Además de punto de encuentro imprescindible desde siempre, este local se ha convertido en un punto de encuentro gastronómico de cocina fácil y sabrosa de calidad. El icónico lugar ofrece su ensaladilla rusa tradicional, servida con picos especiales de pan, con la posibilidad de pedirla en tapa o en ración.

Para acompañar esta receta, nada mejor que una caña muy fría bien tirada o su famoso vermú de grifo. Precio: 9,50 € (tapa). 14 € (ración)

14. Carbón, foco en el producto

Carbón es un restaurante del barrio de Salamanca (calle Juan Bravo, 37) en el que las brasas cobran todo el protagonismo, con permiso de la calidad y la estacionalidad de las materias primas empleadas.

Ensaladilla rusa tradicional 'carbón'. J.B.

Un lugar en el que repetir que asegura la calidad durante todo el año y que, por supuesto, cuenta con una ensaladilla rusa extraordinaria entre sus propuestas de entrante. Su nombre ensaladilla carbón, lleva piparras, huevo, zanahoria, patata… y se sirve en la barra, su propuesta más informal. Precio: 16 €.

15. Casa Felisa, ensaladilla y camarones

Abanderada del nuevo espíritu tabernero madrileño, Casa Felisa (calle de la Beneficencia, 15) ofrece recetas tradicionales reinventadas gracias a su influencia internacional. Sabores reconocibles presentados con sofisticación y clase, que aúnan sencillez y espíritu contemporáneo.

Ensaladilla rusa con tortilla de camarones. F.C.

En la carta de este restaurante, que consigue el equilibrio perfecto entre lo tradicional y lo excepcional, destacan muchos platos. También la ensaladilla rusa, que sirven con una deliciosa tortilla de camarones para mezclar sabores. Precio: 15 €.

