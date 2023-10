Cómo preparar esta saludable receta de patatas bravas con la freidora de aire en menos de diez minutos

La patata es, sin lugar a dudas, uno de los alimentos más consumidos en España, y no es de extrañar. Lo cierto es que a pesar de que se trata de un carbohidrato con altos valores nutricionales, a lo largo de la historia siempre ha tenido mala fama debido a su aporte calórico. Sin embargo, no son pocos los beneficios de incluir esta especie herbácea en la dieta. Contienen una amplia gama de nutrientes clave y, además, no aumentan el riesgo de padecer diabetes de tipo II, como a menudo se cree.

Asimismo, otro falso mito a desmentir tiene que ver con que las patatas constituyen un alimento pesado pero bajo en calorías, especialmente si se cocina con la ayuda de la freidora de aire, incrementan la saciedad para un mismo aporte calórico respecto a otros alimentos. Es más, las patatas cocidas rebajan la presión arterial y apenas engordan. Tanto es así que un estudio científico de la Universidad de Scranton, en Estados Unidos, cuando se prepara sin freír y sin mantequilla, solo tiene 110 calorías y docenas de saludables fitoquímicos y vitaminas.

Una buena opción para elaborar un plato de patatas bravas saludables, con las ventajas de usar la freidora sin aceite, mediante la circulación de aire caliente, también conocida como air fryer. Sin lugar a dudas, destaca por su innovadora tecnología que permite cocinar comida baja en grasa gracias a que no es necesario añadir aceite en su interior, lo que sirve para llevar una dieta saludable.

Ingredientes para hacer patatas bravas en la freidora de aire



2 patatas grandes

​1 o 2 cucharadas soperas de aceite de oliva

​Sal

​Pimentón dulce

​100 gramos de tomate frito

​1 gramo de pimentón de la Vera

​1 cucharada de Tabasco

​1 cabeza de ajo asada

​125 gramos de yogur griego

​10 mililitros de vinagre de manzana o de sidra

​1 cucharada sopera de aceite oliva

​Sal al gusto

Elaboración de patatas bravas con ajonesa de yogur y salsa brava fácil

Pela, lava y corta las patas en cubos medianos, no muy grandes.

Ponlas en un recipiente apto para la freidora de aire, agrega el aceite y remueve bien. Añade ahora la sal y espolvorea un poco de pimentón dulce. Vuelve a remover hasta que todas las patatas estén bien impregnadas.

Cocina a 190º unos 15-18 minutos.

Abre un par de veces durante la cocción y mueve las patatas para que se hagan bien por todas las caras.

Para preparar la ajonesa de yogur , asa una cabeza en la freidora de aire, aprieta para sacar los dientes de ajo y tritúralos junto al resto de ingredientes.

Rectifica de sal y pimenta al gusto.

Para preparar la salva brava fácil, hay que mezclar 100 gramos de tomate frito con 1 gramo de pimentón de la Vera y 1 cucharadita de salsa Tabasco. Mezcla bien y ya lo tienes.

La receta original de las patatas bravas con origen en Madrid

Daniel Blanco, tercera generación de la familia propietaria de 'Las Bravas' nos cuenta como su abuelo comenzó a experimentar con salsas en las patatas que servía en su taberna para atraer a la clientela. A pesar de haber abierto dicha taberna en el madrileño Callejón del Gato en 1933, no fue hasta la década de 1950 que el abuelo de Daniel comenzó hacer pruebas y experimentos con salsas picantes: "Al principio costó un poco porque ante los cambios siempre es un poco difícil arrancar, pero a base de insistir consiguió que esta receta fuera bien y en 1959 se registró la marca", comenta Blanco.

Según Raúl Cabrera, propietario de 'Docamar', el origen de esta receta se encuentra en los años 50 en un humilde bar de la calle Echegaray llamado La Casona, donde se preparaban unas patatas picantes con mucho éxito. "La Casona ya no existe, aunque en aquel lugar tampoco se llamaban patatas bravas, se llamaban patatas picantes", comenta el propietario de Docamar. Por lo tanto, lo que queda claro es que esta receta nació en el Madrid más catizo de mediados del siglo pasado y comenzó a extenderse por todo el país, en algunos lugares con sus propios matices.

