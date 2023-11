¿Es realmente rusa la ensaladilla rusa?

En España somos muy de tapeo, y nos encanta. La versatilidad para disfrutar de la cocina típica de nuestro país y el buen producto ya sea en los mejores restaurantes, en una terraza con amigos o picando tapas sobe una barra es algo que nos hace sacar pecho. Y si hablamos de tapas, sin duda hay una que no puede faltar en ningún bar de tapas que se precie: la ensaladilla rusa.

Es verdad que seguramente en tu casa también se trate de un plato típico del verano, aunque realmente es una receta que resiste férrea a las intempestades del tiempo en cualquier carta de tapas. Y eso es algo que nos encanta.

¿Es francesa la tortilla francesa? ¿Tiene su origen en Rusia la ensaladilla rusa? Repetimos estos conjuntos de palabras tan asiduamente que ni siquiera nos hemos parado a pensar qué es lo que significan. Nos sumergimos en la historia de la ensaladilla rusa para llegar hasta su lugar de origen real.

Ensaladilla rusa: entre Bélgica, Francia y Moscú

Aunque se trata de un nombre menos común, la ensaladilla rusa también es conocida como 'ensaladilla Olivier'. Y quizás esto nos da pistas sobre su origen. O su originario más bien.

El mérito de tan popular plato es de Lucien Olivier, un cocinero belga de origen francés que popularizó esta ensalada en Moscú. De ahí lo de que esta receta se conozca como 'ensaladilla rusa', aunque Olivier solo fue quien le dio fama a este plato, ya que en el recetario The Modern Cook, pubicado en 1845 por Charles Elmé Francatelli, ya existía una receta con el nombre de 'russian salad'.

Fue en el número 14 del boulevard Petrovsky de Moscú donde este cocinero francés abrió en la década de 1860 su restaurante, Hermitage, que pronto se convirtió en un punto de encuentro de las clases más altas de Rusia.

En el Hermitage se servía cocina típica francesa pero con camareros vestidos de campesinos rusos, lo que se convirtió en un absoluto éxito, y en especial el салат Оливье, es decir, la conocida como 'ensaladilla Olivier'.

¿Qué ingredientes llevaba la 'ensaladilla rusa' original?

Aunque en un principio este plato se llamó 'mayonesa de caza', la receta original nunca fue desvelada por Olivier, aunque por otras réplicas que surgieron en la época se supone que en su origen llevaba patata, lechuga, pepinillos y aceitunas, cosa que no nos sorprende, pero también carne de perdiz, cangrejos, lengua de ternera, áspic y posiblemente caviar.

Y no, la ensaladilla rusa original no llevaba mayonesa, sino una salsa creada por Olivier de la cual no se conocen sus ingredientes exactos, por lo que tras su muerte se empezó a aliñar con mayonesa, con aceite y vinagre o con mostaza, entre otras opciones.

¿Por qué ha variado tanto la receta con el paso de los años? Cuenta la leyenda que tras la revolución Rusa, la Unión Soviética quiso eliminar cualquier rastro de estilo de vida de la aristocracia rusa, por lo que esta ensalada tan popular entre las altas clases de la época se volvió mucho más mundana, y sus exóticos ingredientes se sustituyeron por patata, zanahoria, huevos cocidos, guisantes, carne de pollo o jamón cocido, y aliñado con la mayonesa de la época.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.