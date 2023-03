Receta: Ensaladilla rusa Categoría: Primer plato Tiempo elaboración: 00:10 Tiempo cocción: 00:35 Tiempo total: 00:45 Ensaladilla rusa Dificultad fácil Tiempo 45 minutos Raciones 4 Calorías 365 kcal

Casi todos pensamos que la ensaladilla rusa es nuestra; que es española. Pero no. Su origen está en la creación de Lucien Olivié, un chef ruso de ascendencia belga y francesa, en 1883. Pero nos pasa como con las croquetas: la idea no es hispana, pero la hemos hecho nuestra.

No hay bar de este país que no se precie de hacer la mejor ensaladilla rusa. Y sin embargo no nos hemos puesto de acuerdo sobre los ingredientes que debe tener, y cuales no. En Andalucía hasta han creado el Observatorio de la Ensaladilla Rusa.

Celebran la variedad de ensaladillas que podemos ir disfrutando a lo largo y ancho del país, pero consideran que una ensaladilla rusa "conforme a los cánones" se hace con patatas, zanahoria, atún o melva, huevo duro, pimiento morrón y mayonesa.

Siguiendo su receta canónica, hacemos esta ensaladilla rusa por menos de 2 euros (precio por persona aproximado).

Ensaladilla rusa Ingredientes Patatas medianas (4 o 5): 1 euro Zanahorias grandes (2): 0,30 euros Huevos (2): 0,35 euros Atún en conserva (2 latas pequeñas): 1,25 euros Pimiento morrón (1 lata 60 gr): 0,70 euros Mayonesa (400 ml): 2 euros

Elaboración Limpiamos las patatas y sin pelarlas, las ponemos a cocer a fuego suave en una cazuela con agua. Limpiamos las zanahorias (tampoco se pelan) y las añadimos. Lo mantenemos cociendo unos 25 minutos. Cuando se cumpla el tiempo, ponemos los dos huevos y la sal. Dejamos que se haga todo otros 10 minutos. Escurrimos y dejamos enfriar. Pelamos las patatas y los huevos. Cortamos las patatas, las zanahorias y el pimiento morrón en cuadraditos pequeños o desbaratados. Incorporamos el atún desmigado y añadimos la mayonesa. Servimos o metemos en la nevera si nos gusta más fría.

Y si la queremos con mayonesa casera, esta es su receta:

Mayonesa casera Ingredientes Aceite de girasol (200 ml) Huevo (1) Zumo de limón (unas gotas) Sal (un cuarto de cucharilla de postre)

Elaboración Cascamos el huevo (que estará a temperatura ambiente) en el vaso de nuestra batidora (cuanto más estrecho, mejor) Ponemos la sal y el zumo de limón. Añadimos poco a poco el aceite. Introducimos el brazo de la batidora hasta el fondo. Damos potencia sin mover el brazo (se trata de ver que la salsa emulsiona). Ahora ya movemos de arriba hacia abajo pero suavemente, hasta que quede ligada. Probamos y rectificamos de sal si hiciera falta.

