La mejor pizza de España ya se vende en Madrid: "Tiene la esponjosidad de la receta napolitana y es crujiente como la romana"

En Can Pizza aseguran que han perfeccionado el arte de la masa hasta el delirio, y es que no hay mejor manera de delirar que con el paladar y una buena pizza -en este caso la mejor- delante. Y no sabemos si el secreto está en la masa, en los ingredientes o en el mimo, pero sí tenemos claro que aquí algo se ha hecho muy bien. No se corona uno como Mejor Pizza Estilo Libre de España todos los días.

No tenemos vida suficiente para agradecer a los italianos el haber decidido en algún momento de su historia experimentar con diferentes tipos de harina, tomates y queso y haber creado este manjar de dioses que es la pizza. Ya sea la mejor pizza de la ciudad, la que compras en el supermercado para solucionar un viernes noche o la que te comes recalentada al volver de fiesta, tener pizza delante siempre es motivo de felicidad.

Allá por 2014 Isaac Aliaga, Max y Stefano Colombo junto con Lollo Lorenzo, cuatro amigos dedicados al mundo de la hostelería, decidieron poner en marcha en Barcelona una pizzería con el objetivo de, algún día, convertirse en la mejor pizza. Y ese día ha llegado.

Con su concepto de pizzería italiana artesana, en la que el proceso tradicional de amasado junto al mejor producto serían los grandes protagonistas, Can Pizza ya ha conquistado Cataluña y Baleares para, bajo el paraguas del nuevo y merecido título obtenido en Madrid Fusión, aterrizar en la capital con el viento a favor: "El otro día leí que en Madrid está todo, pero nosotros todavía no estábamos", bromea Isaac Aliaga, portavoz de Can Pizza.

El pasado 30 de abril abrían las puertas de su recién estrenado local en el número 85 de la madrileña calle de Serrano donde ofrecen la posibilidad de degustar sus exquisitas pizzas, de recogerlas para llevar o de enviárnoslas a casa a través de Glovo.

Una auténtica motivación

Este mes de marzo, Can Pizza se coronó en Madrid Fusión como La Mejor Pizza Estilo Libre de España, y según Isaac, "es un reconocimiento al trabajo de todos estos años y abrir en una ciudad como Madrid para nosotros es super importante, y es lo que nos ha dado un poco las ganas de apostar por una ciudad como Madrid".

"Este reconocimiento nos ha dado las ganas de apostar por una ciudad como Madrid"

Según comenta el portavoz de Can Pizza, "abrir en Madrid supone un gran crecimiento y una oportunidad de tener un escaparate para el equipo con el que trabajamos, que es gente joven".

"Es la capital y ahora mismo hay mucha actividad de hostelería", comenta Aliaga sobre la nueva apertura de Can Pizza en pleno barrio de Salamanca madrileño.

El híbrido italiano

La pizza es a Italia lo que la tortilla o la paella a España, que por muchas versiones que nos encontremos alrededor del mundo, la receta original merece, aunque sea, un mínimo de respeto. De la pizza napolitana con sus bordes esponjosos y alcolchaditos al crujir de la versión romana, el país de la bota tiene el secreto para conseguir la pizza perfecta.

Primero en Cataluña, luego en Baleares, y a partir de ahora en Madrid, Can Pizza ha hecho algo bien, consiguiendo colocar su versión de este plato tan icónico en el mundo entero por encima de otras y consiguiendo así ser coronada como La Mejor Pizza de España 2022.

"Hacemos una pizza moderna, que le llaman", nos explica Isaac sobre las pizzas de Can Pizza que ya están triunfando en la capital. "Es una mezcla, porque no es ni napolitana ni romana, es una mezcla de las dos. Se hace como si fuese una napolitana, y tiene la forma de una napolitana, pero es más crujiente y en el horno en vez de estar 90 segundos está casi el doble de tiempo. Tiene la esponjosidad de la napolitana pero el crujiente de la romana", nos adelanta Isaac sobre el tipo de pizza que nos vamos a encontrar en este local que ha llegado para conquistar Madrid.

Sin miedo a la fermentación

Pizzas napolitanas y pizzas al estilo romano podemos encontrar a patadas ya sea en Madrid o en cualquier otra ciudad del país, aunque para conseguir diferenciarse de la competencia hasta el más mínimo ingrediente y el mínimo detalle, cuenta.

Las cantidades, las calidades y los tiempos son los baremos que entran en juego en cualquier receta, pero si hablamos de pizza, el proceso de elaboración de la masa es el alma mater: "Uno de los secretos es la larga fermentación", comentan desde Can Pizza.

"Nuestra masa está fermentando entre 48 y 72 horas, y hace que sea mucho más crujiente y mucho más digestiva", confiesa Aliaga sobre el proceso de elaboración que da vida a la mejor pizza estilo libre de España en la actualidad.

"Uno de los secretos es la larga fermentación"

Además de la fermentación de la masa, y el conocimiento de todas y cada una de las harinas que entran en juego y sus propiedades es fundamental: "Utilizamos cinco tipos de harina diferentes en nuestra masa: harina de arroz, harina de soja…".

Del resto de trucos, el portavoz de Can Pizza nos confirma que existen, pero que son secretos profesionales que se llevarán a la tumba: "Si te los dijera tendría que matarte", bromea el portavoz. Y preferimos no seguir preguntando.

16 pizzas y mucho más

A ver, tampoco seamos repipis. No vas a ir al local donde se elabora la mejor pizza de España y vas a comerte una ensalada. O solo una ensalada. Aquí hemos venido a comer pizza de la buena y sin remordimientos.

Margarita, caprichosa, pepperoni, siciliana, carbonara, cuatro quesos... En Can Pizza podemos encontrar nada menos que 16 opciones de este manjar que nos pone la barriga contenta, aunque destaca una por encima de todas: la Jerry Tomato.

"Esta pizza está hecha solo con tomates cherry en diferentes texturas", asegura Isaac sobre la pizza que les ha lanzado al estrellato. "Tiene una base de tomate cherry amarillo, lleva tomate marinado, tomate crudo, y tomate cocinado. También lleva cebolla, cruda y encurtida, y luego tiene burrata por encima", comenta los ingredientes de la pizza estrella de la cadena.

"Nuestra masa está fermentando entre 48 y 72 horas"

Según el portavoz, "esta pizza lleva tomate en tres formas diferentes: crudo, marinado y cocinado", ya la podemos probar en la capital por 14,50€.

Como no podía ser de otra manera y cuando le preguntamos por las otras especialidades de la casa, Isaac nos asegura que todas están buenas, aunque pone el foco en la pizza margarita como uno de los pilares de cualquier pizzería: "La Margarita es una de nuestras especialidades porque para saber si una pizza es buena, el baremo de calidad siempre está en la pizza Margarita, que es la más sencilla".

Pizzas clásicas, blancas, rojas, veganas... Can Pizza nos sorprende con una exquisita oferta donde, además, para ir abriendo boca podemos encontrar ensaladas, carpaccios y postres para caernos para atrás.