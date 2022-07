El truco de Karlos Arguiñano para saber si un huevo está cocido

Muchos tenemos la costumbre de guardar los huevos cocidos junto a los crudos en nuestro frigorífico. Es un buen método para tener siempre a mano un huevo ya cocinado y utilizarlo en nuestras recetas sin tener que esperar. Pero, cuando vamos a cogerlo, nos entra la duda. ¿Cuál está cocido y cuál no? En vez de jugar a la ruleta rusa, Karlos Arguiñano nos enseña un truco para diferenciarlos.

El cocinero vasco utiliza el huevo en muchas de las recetas que presenta en su programa Cocina Abierta, que se emite desde hace más de 30 años con un enorme éxito entre los amantes de la cocina. Sin duda, el huevo es uno de los alimentos más consumidos alrededor del mundo y un ingrediente básico en muchos platos: desde el clásico huevo frito, como base de una buena tortilla de patatas, cocido como parte de una ensaladilla rusa o para acompañar otros platos como puede ser el pisto.

Para saber si un huevo está cocido, Karlos Arguiñano utiliza una técnica para la que, quizá, hace falta algo de destreza. Cogemos una espumadera y ponemos el huevo encima. A continuación, con movimientos de muñeca, movemos la espumadera intentando que el huevo de vueltas. Si, girando sobre sí mismo, se acaba poniendo de pie, entonces está cocido. De lo contrario, si el huevo da vueltas sin levantarse, significa que está crudo.

Esta descripción puede ser algo confusa, así que os dejamos este fragmento de Cocina abierta, que se ha subido a TikTok y se ha hecho viral entre los usuarios, con 2 millones de visualizaciones.

Los comentarios del vídeo se han llenado de otras ideas y también de bromas, con usuarios comentando que, si lo hicieran, comprobarían si el huevo está crudo cuando se les cayera al suelo.

Otras formas de descubrirlo

Si, como ellos, no te ves con la maña suficiente como para hacer este truco, hay otras opciones para no tener que hacer malabarismos. Si tenemos un huevo que no sabemos si está crudo o cocido, podemos posarlo sobre la encimera de nuestra cocina y darle con una mano para que empiece a dar vueltas. Si gira con facilidad, está cocido. Si gira despacio o con dificultades, el huevo estará crudo.

Algunos usuarios comentaban otro truco para distinguir los huevos crudos de los cocidos: agitarlos cerca de la oreja. Si suena, es que no está cocido.

Cómo cocer un huevo

Aunque es una de las recetas más sencillas que se pueden hacer en la cocina, cocer huevos tiene su truco. Para que la cocción sea perfecta, es importante controlar cuánto tiempo lo tenemos en agua hirviendo.

La textura del huevo dependerá del tiempo de cocción Getty Images/iStockphoto

Si se introducen los huevos en el agua antes de que esta empiece a hervir, habrá que dejarlos durante 12 minutos. En cambio, si se echan cuando ya está el agua hirviendo, habrá que dejarlos solamente 10 minutos.

Pero esto depende del gusto de cada uno. Si prefieres un huevo cocido con la yema cremosa, podemos seguir la receta del huevo 'mollet'. Con 5 minutos en el agua hirviendo, la clara se cuaja y la yema no termina de hacerlo, quedando medio líquida.