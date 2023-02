10 recetas fáciles de 'tuppers' para llevar al trabajo y comer sano en marzo

Puede ser que una de las cosas que se te hagan más cuesta arriba de acudir presencialmente al trabajo sea el tener que planificarte y pensar qué comer al día siguiente con el margen suficiente para poder comprar todos los ingredientes y prepararlo antes de salir de casa para comerte el día.

Si no eres especialmente imaginativo en la cocina en particular y la vida en general, es probable que termines repitiendo las mismas recetas una vez tras otras toda la semana. Y es que claro, para poder levárnoslo al trabajo debe ser un plato fácil de comer, fácil de transportar, que no se estropee con los cambios de temperatura... Una odisea a la que vamos a poner remedio con estas recetas.

Macarrones a la marinera

Nada más socorrido y cómodo que un plato de pasta, y para darle un respiro a esa típica receta de macarrones gratinados, toma esta de macarrones a la marinera y disfruta del sabor del mar desde tu lugar de trabajo -aunque esté a unos cuántos kilómetros-.

Ensalada de camarones y judías blancas

Nada como unas buenas legumbres en invierno, ya sea en frío o en caliente. Seguro que ya te has dado cuenta de que las judías no son únicamente un alimento para comer caliente, y por eso te proponemos esta ensalada con camarones y judías blancas. ¡Que aproveche!

Puré de calabaza

Puré de calabaza. ISTOCK/Jose Barcelo

Es probable que sea una de las cremas de verduras más populares, y es que la crema de calabaza es una manera ideal de entrar en calor. Donde hay un buen tupper no existe peligro de fuga, y así puedes disfrutar de este delicioso puré de calabaza, una receta ligera para aprovechar este fruto de temporada.

Guiso de pollo con garbanzos

Guiso de pollo con garbanzos Getty Images/iStockphoto

Siguiendo con las legumbres... Te proponemos un guiso de pollo con garbanzos, uno de esos platos que no te deja con hambre, que se hace fácil y que está riquísimo.

Lasaña de berenjenas con espinacas y requesón

Lasaña de berenjenas con espinacas y requesón Getty Images/iStockphoto

Nadie dijo que la lasaña tuviese que ser de pasa, por lo que puedes probar a hacer esta deliciosa receta más ligera de la lasaña con berenjenas, rica en vitamina B1, magnesio, y alto contenido de fibra.

Judías verdes con calabaza



Seguimos con un plato de verduras reconfortante para estos meses de frío. Unas judías verdes con calabaza no fallan y menos con esta receta tan fácil, barata y ligera.

Albóndigas en salsa



Albóndigas en salsa Getty Images/iStockphoto

Las albóndigas con salsa de champiñones son una receta riquísima para disfrutar todos en cualquier comida de la semana, además de un plato fácil de transportar y conservar.

Pastel de coliflor al horno



Toma nota de esta receta de pastel de coliflor al horno, gratinado con queso para dar ese toque untuoso y diferente. El plato, que tiene como protagonista un producto de temporada, contiene un alto valor nutricional y es muy saludable.

Jamoncitos de pollo con salsa de soja



El pollo siempre es bien, para tomar en casa o para llevar al trabajo, y para darle un poco de alegría, toma nota de cómo elaborar esta deliciosa receta de jamoncitos de pollo con salsa de soja.

Tallarines de calabacín con huevo, setas y gambas



Tallarines de calabacín con huevo, setas y gambas Getty Images/iStockphoto

Otra receta lista para convertirte en la envidia del trabajo. El calabacín es una de las recetas más versátiles, y lo demuestra con estos tallarines de calabacín con huevo, setas y gambas.

