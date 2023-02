Amor entre fogones: parejas al frente de restaurantes que forman el equipo perfecto

El libro no escrito de normas básicas de la vida dice, que si no es estrictamente necesario, evites a toda costa trabajar con tu pareja, o en lugar de compartir solo problemas personales -que no es poco-, también compartiréis las tensiones laborales. Aunque hay parejas que desafían a la lógica de la vida y consiguen salir mucho más victoriosos y reforzados.

Te puede apasionar tu profesión, pero el trabajo al final siempre es trabajo, lo que conlleva quebraderos de cabeza, tensiones, y problemas que nos hacen de vez en cuando pedir a gritos unas vacaciones. Aunque hay quienes saben que, para lo bueno y para lo malo -en el trabajo también-, nada como rodearte de quienes más te quieren y a quienes más quieren. Y de ahí nacen, no solo las parejas perfectas, sino aquellas que además consiguen formar un equipo de trabajo tan sólido, que es capaz de comerse el mundo.

La tarde del pasado lunes, Guía Repsol repartió en Alicante sus Soles Repsol 2023, y en una velada cargada de talento y emociones, no faltó una mención especial al amor, que dicen por ahí que es el motor que mueve el mundo -y que en muchas ocasiones también prende el fuego, nunca mejor dicho-.

Tanto María Ritter, directora de Guía Repsol, como Silvia Abril, conductora de la velada, aprovecharon la entrega de los galardones para hacer una mención especial a aquellos que, además de conquistar su reconocimiento en la guía, han conseguido hacerlo en pareja, lo que tiene el doble de mérito. Porque no, no siempre juntar trabajo y amor es una mala idea.

9 parejas que relucen

Desde Guía Repsol aseguran que los listados les hablan, les cuentan cosas, y que de esta nueva edición 2023 aseguran que sacan varias concusiones: la primera, que son muchos los jóvenes que han vuelto a los pueblos a hacer una gastronomía rural reinventada, poniendo en valor as recetas de toda la vida pero en su versión más trabajada, y segundo, que son muchas las parejas que trabajan mano a mano entre fogones y que consiguen resultados excelentes. Tanto es así que han sido galardonados en esta nueva edición de Soles Guía Repsol 2023.

De esta nueva edición, Guía Repsol destaca las siguientes parejas que viven por y para el amor y la gastronomía: Mary Fernández y Mon López de El Mesón El Centro (1 Sol), situado en la Plaza de Cupido del pueblo asturiano de Puerto de Vega, Marco Antonio Iniesta y María Egea, de Frases (1 Sol), que abrieron su restaurante un 14 de febrero en el centro de Murcia. Albert Sastregener y Cristina Torrent, de Bo.Tic (2 Soles, Corçà, Girona), Carito Lourenço y Germán Carrizo, de Fierro (1 Sol, Valencia), Fernanda Fuentes y Andrea Bernardi de Nub (1 Sol, Tenerife), Daniel Malavia y Roseta Félix de Fraula (1 Sol, Valencia), Mario Sánchez y Charlotte Finkel de Comparte Bistró (1 Sol, Madrid), Jorge Lara y Jasone San Martín de Goralai (1 Sol, Zaragoza) o Fran Martínez y Cristina Díaz en Maralba (3 Soles, Almansa, Albacete).

Cocineros y cocineras que demuestran que es posible mantener la pasión encendida entre fogones.

Apúntate a nuestra newsletter y recibe en tu correo las mejores novedades para disfrutar al máximo del placer de comer.