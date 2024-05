Kéfir de arándanos y flores de lavanda, una bebida nutritiva y aromática para mejorar la salud intestinal

Hoy puedes encontrar kéfir en casi todos los supermercados, pero no fue hasta hace pocos años que se popularizó. Antes solo podías adquirir sus beneficios si lo preparabas en casa. La primera vez que me regalaron nódulos de kéfir no sabía por dónde empezar. Por aquel entonces, casi nadie hablaba del kéfir y era difícil encontrar información sobre sus propiedades.

Qué es el kéfir

El kéfir de agua es una bebida fermentada hecha con agua azucarada y granos de kéfir de agua, que se fermenta durante 24-48 horas. Esta bebida probiótica, rica en bacterias beneficiosas, puede ser una excelente adición a una dieta equilibrada y nutritiva.

Kéfir. ozgurkeser / iStock

Existen varios tipos de kéfir, pero los dos más comunes son el kéfir de leche y el kéfir de agua. El kéfir de leche se elabora con leche de vaca, cabra u oveja y tiene un sabor ligeramente ácido, similar al yogur líquido. Por otro lado, el kéfir de agua, hecho a partir de agua azucarada o de coco, ofrece una opción sin lácteos con un sabor más refrescante y ligero.

El kéfir de agua, fresco y ligero

El kéfir de agua se produce usando unos nódulos llamados tíbicos, un cultivo de bacterias beneficiosas y levaduras que generan probióticos, los cuales otorgan innumerables beneficios a la salud intestinal.

Este refresco, además de ser una fuente importante de probióticos, también contribuye a la limpieza del organismo. Su consumo regular, aunque no diario, puede implicar un aumento en antioxidantes en el cuerpo y ayudar a mitigar la inflamación. En suma, el kéfir de agua es una bebida saludable, nutritiva e hidratante con muchos beneficios para la salud.

Este refresco te encantará, es muy fácil de hacer y la lavanda es muy aromática y relajante. Si necesitas inspiración o te encuentras con estrés, esta bebida te ayudará.

Ingredientes para el kéfir de arándanos con flores de lavanda

5 flores de lavanda, espliego o Jamaica secas, las puedes encontrar en tiendas de especias, también las puedes usar en flor fresca (si los ramitos de lavanda o espliego están deshechos pon 3 cucharadas)

Zumo de 1 limón

1 cucharadita de miel o jarabe de arce o tu endulzante preferido

4 tazas de kéfir de agua (puedes prepararlo en casa o lo encuentras en el supermercado)

1 trozo canela en rama y clavos de olor

Elaboración del kéfir de arándanos con flores de lavanda

Pon todos los ingredientes a una botella con tapa abatible, o un frasco de vidrio. Este recipiente debe tener una tapa que cierre bien suficientemente bien para soportar la presión de la fermentación. Un tarro de cristal reciclado puede servir. Durante la fermentación, es vital que abras la botella una o dos veces al día. Esto libera el exceso de presión y evita que la botella explote. No olvides este paso, es esencial para la seguridad y que no ensucie tu armario. Deja la botella en un lugar oscuro y tibio para fermentar. Este proceso debe durar entre 1 y 2 días dependiendo de la temperatura del lugar. Recuerda que a más calor, la fermentación es más rápida y a menos calor, más lenta es la fermentación. Una vez que la fermentación ha terminado, guarda la botella en el refrigerador. El kéfir de arándanos se conservará durante una semana en refrigeración. Está tan delicioso que probablemente lo consumas antes de que pase esa semana.

Propiedades de los arándanos

Los arándanos nos aportan manganeso, un oligoelemento crucial para el fortalecimiento de los huesos y la mejora de la circulación sanguínea, además de ayudar a regular los niveles de azúcar en la sangre.

Salud cardíaca . Un extenso estudio realizado en Estados Unidos, que siguió la dieta de más de 34400 mujeres posmenopáusicas durante 16 años, encontró que aquellas que consumían arándanos al menos una vez a la semana eran menos propensas a morir de un accidente cerebrovascular o una enfermedad cardíaca en comparación con las que no los incluían en su dieta.

. Un extenso estudio realizado en Estados Unidos, que siguió la dieta de más de 34400 mujeres posmenopáusicas durante 16 años, encontró que aquellas que consumían arándanos al menos una vez a la semana eran menos propensas a morir de un accidente cerebrovascular o una enfermedad cardíaca en comparación con las que no los incluían en su dieta. Salud cerebral . Los antioxidantes presentes en los arándanos pueden ralentizar el envejecimiento cerebral, ya que promueven una mejor circulación de sangre y oxígeno. Asimismo, protegen al cerebro de los daños causados por los radicales libres, que podrían incrementar el riesgo de pérdida de memoria relacionada con la edad, Alzheimer y demencia.

. Los antioxidantes presentes en los arándanos pueden ralentizar el envejecimiento cerebral, ya que promueven una mejor circulación de sangre y oxígeno. Asimismo, protegen al cerebro de los daños causados por los radicales libres, que podrían incrementar el riesgo de pérdida de memoria relacionada con la edad, Alzheimer y demencia. Salud de la sangre. Estudios indican que las personas que consumen arándanos regularmente son menos propensas a padecer hipertensión. Esto se debe a que los compuestos fitoquímicos en los arándanos ayudarían a incrementar los niveles de óxido nítrico, un compuesto químico que ayuda a relajar y dilatar los vasos sanguíneos, mejorando así la circulación en todo el cuerpo.

Arándanos frescos, secos o congelados

Arándanos Getty Images/iStockphoto

Los arándanos brindan beneficios nutricionales, sin importar si son consumidos frescos, secos o congelados. Los arándanos secos mantienen los mismos niveles de antioxidantes que los frescos y congelados. Los secos contienen más fibra y menos vitamina C, debido a la reducción de esta durante el proceso de deshidratación. Aunque los arándanos secos contienen poco azúcar añadido, el proceso de secado concentra el azúcar natural de las bayas. Por ello, es recomendable consumirlos en pequeñas porciones para evitar picos de azúcar en la sangre.

