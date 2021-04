Las recetas de Andrea Carucci .

Es tiempo de fresas. Siempre es buena noticia cuando al fin llega la temporada de esta fruta fragante y deliciosa que puedes comer tanto en recetas dulces como saladas. ¿Se te ha ocurrido alguna vez disfrutarlas en tu ensalada sustituyendo a los tomates? Pues el resultado es exquisito.

Las fresas han hipnotizado nuestro paladar desde antaño, tanto que hasta forman parte de nuestras leyendas. Dice la mitología griega que fue tal la tristeza de Venus tras la muerte de Adonis, que sus lágrimas al caer a tierra se transformaron en pequeños corazones rojos: las fresas. Bendito sea Adonis que nos hizo semejante regalo. Otro ejemplo: en algunas zonas de Baviera (RFA) se cree que son el alimento preferido de los duendes y tienen la tradición de engarzar fresas silvestres a los cuernos del ganado como ofrenda para que los animales permanezcan sanos y tener abundancia de leche.

Ensalada con fresas. GTRES

Propiedades sorprendentes de las fresas

Las fresas (si son orgánicas y si tienes la suerte de encontrártelas silvestres, aun mejor), tienen tantas propiedades que vale la pena aprovechar a comerlas antes de que acabe su temporada. No solo tienen la cantidad mínima de vitamina C que necesitamos cada día por cada 100 gramos, sino que también nos aportan una cantidad considerable de fibra, polifenoles, y ácidos grasos omega 3 y 6. Son también una buena fuente de potasio, que nos ayuda con la retención de líquidos. Y no acaba ahí la cosa, contienen otras vitaminas y minerales, pero en muy pequeñas cantidades.

Gracias a su cantidad de polifenoles especialmente antocianinas (pigmentos potentemente antioxidantes que le otorgan su color característico) protegen a las células del daño ocasionado por la oxidación, lo que proporciona grandes beneficios sobre la vista, ayuda a reforzar el sistema cardiovascular y a regular nuestro sistema inmune teniendo efectos antivirales, antiinfecciosos y anti-alérgicos. La ingesta de compuestos fenólicos también tiene efectos ateroprotectivos y mejora el metabolismo de lípidos. Además tienen propiedades anticancerígenas. En las últimas décadas, un número creciente de ensayos clínicos y estudios epidemiólogicos muestran el papel potencial de los polifenoles en varias enfermedades degenerativas.

La gran mayoría de polifenoles de las fresas son digeridos mayormente en el intestino grueso, donde son metabolizados por la microbiota intestinal (la mal llamada flora intestinal), siendo beneficiosa para esta y en consecuencia para nuestra salud.

Con todos estos efectos antioxidantes y antiinflamatorios, las fresas contribuyen positivamente en una dieta equilibrada y antiinflamatoria. Aunque es importante tener en cuenta que los efectos beneficiosos de esta fruta dependen en gran medida de la calidad, origen y forma de cultivo, ya que el uso de determinados pesticidas pueden influenciar en la calidad nutricional de la fresa.

Si puedes usar fresas silvestres, aún mejor. GTRES

Receta de mini-cheesecake con fresas exprés

INGREDIENTES (Y SUS ALTERNATIVAS) PARA SEIS VASOS DE TARTA DE FRESAS:

Cinco galletas tipo Graham integrales sin azúcar; las puedes encontrar más saludables en herbolario. También puedes reemplazarlas por avena remojada, muesli o granola.

integrales sin azúcar; las puedes encontrar más saludables en herbolario. También puedes reemplazarlas por avena remojada, muesli o granola. Cien gramos de queso crema de vacas de pastoreo. Otra opción es emplear la misma cantidad de yogur griego.

de vacas de pastoreo. Otra opción es emplear la misma cantidad de yogur griego. Una taza de yogur griego , preferentemente ecológico y sin azúcar. Se puede sustituir por yogur griego de coco sin azúcar añadido.

, preferentemente ecológico y sin azúcar. Se puede sustituir por yogur griego de coco sin azúcar añadido. Dos cucharadas de sirope de agave crudo. Puedes reemplazarlo por la misma cantidad en azúcar de coco o el puré de una manzana horneada.

Puedes reemplazarlo por la misma cantidad en azúcar de coco o el puré de una manzana horneada. Una taza de fresas.

ELABORACIÓN

Empieza por triturar las galletas en un procesador de alimentos o introdúcelas en una bolsa y aplástalas con una taza. Machaca la mitad de las fresas con la ayuda de un tenedor o tritura con una batidora. Reserva tanto las galletas como las fresas para más adelante.

Bate el queso crema, el yogur y el sirope en una batidora hasta que estén bien combinados. También puedes usar un tenedor. Colócalo en una bolsita de uso culinario y corta la punta para poder luego repartir la mitad de la mezcla en los vasos.

Mezcla la mitad de la crema resultante del paso anterior con la mayoría del puré de fresas que habíamos reservado, dejando un poco para poder hacer una capa de puré en el fondo de los vasos. Coloca esta crema rosa en una bolsita, corta la punta y reserva. Ya tenemos dos tipos de crema diferentes.

En el fondo del vaso pon primero la capa del puré de fresas y a continuación otra capa con las migas de las galletas. Encima pon una de la crema combinada con las fresas y otra más de la mezcla de queso crema. Procura que estas dos últimas capas sea abundante. Agrega más fresas encima para decorar.

Puedes alterar el orden de las capas o añadir más número de ellas si así lo prefieres. También agregar pistachos u otros frutos secos o ralladura de limón para completar la decoración de esta pequeña gran tarta de queso y fresas.

¡Espero que la disfrutes! Buen fin de semana.

Mini tarta de fresas, con otra disposición de capas y una fresa entera coronándola. ¡Da rienda suelta a tu creatividad! GTRESONLINE

