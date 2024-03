Barritas de frambuesa y coco, un delicioso snack sin gluten

No sé por qué las frambuesas me traen recuerdos de duendes, hadas y bosques. Es curioso cómo evocan ternura, quizás por su fragilidad, se las suele asociar en la literatura a la riqueza, abundancia y belleza. Son dignos símbolos de inocencia y efímera belleza de primavera, el verano y la frescura.

Se piensa que las frambuesas están entre las primeras frutas que se cultivaron en Europa y el norte de Asia, con indicios de su consumo que se remontan a la Edad de Piedra.

En la mitología griega, las frambuesas originalmente eran blancas. La leyenda cuenta que Ida, la ninfa que amamantaba a Zeus, se pinchó con las espinas de un frambueso mientras recogía frutos para el dios. La sangre de Ida tiñó las frambuesas de rojo, color que desde entonces las caracteriza.

Las especies más comunes de frambuesas incluyen la frambuesa roja (Rubus idaeus), nativa de Europa, Asia occidental y norte de África, y la frambuesa negra (Rubus occidentalis), originaria de América del Norte. Otras variedades, como la frambuesa azul (Rubus leucodermis), la amarilla (Rubus idaeus var. strigosus) y la púrpura (Rubus neglectus), también provienen principalmente de América del Norte. Estas frambuesas se han adaptado a una amplia gama de climas y altitudes, lo que ha permitido su cultivo global.

Si piensas en las frambuesas como bayas, te equivocas. En realidad, son una drupa múltiple, lo que significa que son un conjunto de pequeños frutos individuales que crecen juntos en un solo receptáculo. Esta característica simbolizaba la fertilidad en la antigua Europa, mientras que en Roma se usaban para adornar altares y templos dedicados a Juno, diosa del matrimonio y la maternidad.

Las frambuesas se oxidan con facilidad, es muy importante manipularlas con mucho cuidado para preservarlas frescas y saludables. Sin embargo para ello es muy importante no sumarle tóxicos, porque hace pocos días leyendo el nuevo libro de “Un hogar (casi) libre de tóxicos” de Eva Lljeström, editado por Alienta, me di cuenta cuan importante es prestar atención no solo en el agua que consumimos y lavamos nuestros alimentos, sino también en los utensilios de cocina que pueden estar contaminando cuando cocinamos. Este libro viene a llenar un hueco para todas aquellas preguntas con no fácil respuestas que últimamente ante tantos tóxicos que dañan nuestra salud nos estamos haciendo.

Receta

Estas barritas de frambuesa y coco ofrecen una deliciosa combinación de sabores y texturas, con el dulzor natural de las frambuesas y el coco complementado perfectamente por la riqueza del chocolate amargo. Son ideales para un postre o un snack saludable en cualquier momento del día. ¡Espero que disfrutes preparándolas y compartiéndolas!

Sin hornear

Sin gluten

Sin granos

Sin lácteos

Tiempo de preparación: menos de 30 minutos

Porciones: 12 a 14 barritas.

Ingredientes para las barritas de frambuesa y coco

Para la capa de coco:

1 taza (aprox. 125 g) de frambuesas frescas o congeladas

1 taza (aprox. 80 g) de coco rallado sin azúcar, también puedes reemplazarlo por harina de coco

2 cucharadas de sirope de arce o el endulzante que prefieras

30 ml (2 cucharadas) de aceite de coco (derretido)

1/2 cucharadita de extracto de vainilla pura

Una pizca de sal rosa del Himalaya

Para el revestimiento de chocolate:

100 g de chocolate amargo

Instrucciones para hacer las barritas de frambuesa y coco

Para la capa de coco y frambuesa:

Coloca 1 taza de frambuesas, 1 taza de coco rallado sin azúcar, 1/4 de taza de sirope de arce, 2 cucharadas de aceite de coco derretido, 1/2 cucharadita de extracto de vainilla pura y una pizca de sal rosa del Himalaya en un procesador de alimentos.

Procesa la mezcla, deteniéndote para raspar los lados ocasionalmente, hasta que la mezcla comience a agruparse y tenga la consistencia necesaria para presionarla en forma de barritas. Esto debería tomar entre 6 y 8 minutos.

Para formar las barritas:

Toma porciones de la mezcla y, presiónalas en un molde rectangular forrado con papel de hornear, creando una capa uniforme de aproximadamente 1 cm de espesor.

Utiliza un cuchillo o una espátula para marcar y dividir la mezcla en barritas de tamaño deseado antes de congelar.

Congelar:

Coloca las barritas marcadas en el congelador durante al menos 10 minutos para que se endurezcan.

Para el revestimiento de chocolate:

Derrite 100 g de chocolate amargo en una cacerola a fuego lento, asegurándote de no dejar que el agua hierva si estás usando el método de baño María

Cubrir las barritas:

Una vez que el chocolate esté completamente derretido y suave, apaga el fuego.

Saca las barritas del congelador.

Utiliza dos tenedores o pinzas para sumergir cada barrita en el chocolate derretido, cubriéndolas completamente. Coloca las barritas cubiertas de chocolate de nuevo en la bandeja forrada con papel de hornear.

Finalizar:

Antes de que el chocolate se endurezca, espolvorea las barritas con fresas liofilizadas trituradas o cualquier otro topping de tu elección.

Enfriar para cuajar:

Deja que las barritas se enfríen a temperatura ambiente hasta que el chocolate se haya solidificado, o colócalas en el refrigerador para acelerar el proceso.

Almacenamiento:

Conserva las barritas en la nevera o en el congelador en un contenedor hermético.

Propiedades de las frambuesas

Frambuesas Pixabay / congerdesign

Ricas en antioxidantes : Las frambuesas contienen potentes antioxidantes como la vitamina C, quercetina y ácido elágico, que pueden combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

: Las frambuesas contienen potentes antioxidantes como la vitamina C, quercetina y ácido elágico, que pueden combatir el estrés oxidativo y reducir el riesgo de enfermedades crónicas. Fibra para la digestión : Su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable y puede ayudar a prevenir el estreñimiento.

: Su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable y puede ayudar a prevenir el estreñimiento. Promueven la salud cardíaca : Los componentes antioxidantes y antiinflamatorios de las frambuesas pueden ofrecer protección contra enfermedades cardíacas.

: Los componentes antioxidantes y antiinflamatorios de las frambuesas pueden ofrecer protección contra enfermedades cardíacas. Control del azúcar en sangre : Bajas en carbohidratos y ricas en fibra, las frambuesas son ideales para el control del azúcar en la sangre, beneficiando a quienes vigilan su ingesta de carbohidratos. Además, las frambuesas son ricas en taninos, que bloquean la alfa-amilasa, una enzima digestiva necesaria para descomponer el almidón.

: Bajas en carbohidratos y ricas en fibra, las frambuesas son ideales para el control del azúcar en la sangre, beneficiando a quienes vigilan su ingesta de carbohidratos. Además, las frambuesas son ricas en taninos, que bloquean la alfa-amilasa, una enzima digestiva necesaria para descomponer el almidón. Propiedades anticancerígenas : Los antioxidantes en las frambuesas, especialmente el ácido elágico, han mostrado en estudios potencial para combatir varios tipos de cáncer.

: Los antioxidantes en las frambuesas, especialmente el ácido elágico, han mostrado en estudios potencial para combatir varios tipos de cáncer. Antiinflamatorias : Las frambuesas pueden reducir los síntomas de la artritis y otras condiciones inflamatorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias.

: Las frambuesas pueden reducir los síntomas de la artritis y otras condiciones inflamatorias gracias a sus propiedades antiinflamatorias. Ayuda en la pérdida de peso : Con bajo contenido calórico y alta en agua y fibra, las frambuesas pueden contribuir a la pérdida de peso al promover la saciedad.

: Con bajo contenido calórico y alta en agua y fibra, las frambuesas pueden contribuir a la pérdida de peso al promover la saciedad. Lucha contra el envejecimiento: Las altas cantidades de antioxidantes en las frambuesas pueden ayudar a combatir el envejecimiento y promover una piel más saludable.

